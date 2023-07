Il GF Vip 8 sarà l’osservato speciale della prossima stagione Mediaset, visto che deve essere eliminato totalmente il trash. In attesa di scoprire chi saranno i nuovi concorrenti, ora Alfonso Signorini avrebbe ricevuto una notizia abbastanza importante. Manca la conferma ufficiale da parte dei vertici del Biscione e dello stesso conduttore, ma la fonte di questa informazione è decisamente parecchio attendibile e si attendono novità a stretto giro.

Sono tanti finora i nomi emersi, ma il GF Vip 8 non ha ancora preso decisioni sul cast. Tra l’altro, ricordiamo che Alfonso Signorini deve ancora scegliere chi saranno gli opinionisti che lo affiancheranno, dato che Sonia Bruganelli ed Orietta Berti non ci saranno più. Inoltre, in questa edizione del reality show, dovremmo vedere anche dei personaggi non famosi, i cosiddetti nip, come ha annunciato tempo fa il presentatore Mediaset.

GF Vip 8, Alfonso Signorini avrebbe ricevuto una notizia importante

Quindi, è stato il sito TvBlog a scrivere la news bomba sul GF Vip 8. Alfonso Signorini conosceva una data di partenza specifica del programma di Canale 5, ma a quanto pare tutto sarebbe cambiato improvvisamente. I vertici del Biscione avrebbero deciso di optare per una scelta differente, ma non c’è ancora alcuna sicurezza. Però è bastato poco per mettere sull’attenti i fan del reality show, che hanno scoperto una cosa inaspettata.

Secondo TvBlog, inizialmente si era deciso di far cominciare il Grande Fratello Vip lunedì 18 settembre. Ma ora i progetti sarebbero cambiati, infatti si starebbe puntando ad anticipare i tempi e a fissare lo start per l’11 settembre, quindi una settimana prima del previsto. E sarebbero state confermate le due puntate settimanali, che andranno in onda il lunedì e il giovedì sera. Ci sono invece dubbi su altri due programmi di altrettanto successo.

Il sito in questione ha detto che invece non si sa nulla su Amici e Tu sì que vales, quindi non sono state stabilite le date ufficiali. Ma anche sul GF Vip c’è ancora incertezza, quindi occorrerà aspettare qualche settimana per avere l’ufficialità.