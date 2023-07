Ci sono già problemi per Alfonso Signorini, a circa due mesi dall’inizio del GF Vip 8. Un nome è finito nel mirino della gente e riguarda colei che potrebbe diventare nuova opinionista, dopo gli addii di Orietta Berti e di Sonia Bruganelli. Come si è potuto leggere nelle ultime ore, c’è chi ha inveito contro questa possibile scelta del reality show di Canale 5 e quindi si è chiesto praticamente di correre ai ripari ed evitare la firma del contratto di questa persona.

Sono tanti i nomi circolati in queste settimane, ma sembra che Alfonso Signorini abbia puntato tutto su questa donna come possibile protagonista del GF Vip 8. Ma non sono tutti d’accordo su questa ipotetica opinionista ed ecco che la bufera è subito scoppiata. A riportare tutto è stato il settimanale Nuovo Tv, che ha ripreso per intero un giudizio nei riguardi di questa professionista, che non sarebbe affatto ben vista.

Alfonso Signorini, critiche sul GF Vip 8 e la possibile nuova opinionista

Su Nuovo Tv Alfonso Signorini è stato dunque bacchettato da una lettrice perché al GF Vip 8 vorrebbe mettere un’opinionista poco gradita: “Trovo che sia una persona altezzosa, non proprio simpatica. Si è distinta per frasi razziste e omofobe. Se fosse chiamata a fare l’opinionista quali commenti dovremmo aspettarci? E se dicesse frasi inopportune, il conduttore che farebbe? La squalificherebbe?“. Una domanda ovviamente ironica, anche se c’è stata una risposta da parte del settimanale.

Il riferimento è a Katia Ricciarelli, che è anche stata concorrente del Grande Fratello Vip. E il settimanale Nuovo Tv ha risposto così alla lettrice: “Creare momenti di litigio e discussioni si sa è uno dei meccanismi vincenti di tutti i reality. I giochi sono ancora aperti, sono tanti i nomi che circolano in questi ultimi giorni”. Non c’è certezza che la soprano possa sedersi sulla poltrona e diventare opinionista, ma eventualmente la sua esperienza partirebbe già in salita.

Katia Ricciarelli è stata concorrente del GF Vip nel 2021-2022 nell’edizione numero 6 del programma di Alfonso Signorini. Quest’anno è stata invece protagonista su Italia 1, sempre in veste di concorrente, nella trasmissione Back to School 2.