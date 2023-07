Continua a circolare voci sul prossimo cast del GF Vip 8, un cast che sarà molto attenzionato con Alfonso Signorini che potrà dare il via libera solo dopo il bene placido di Pier Silvio Berlusconi. Che la nuova edizione fosse sottoposta ad un lavoro di cesellatura era stato chiaro dalle parole del figlio del fondatore di Mediaset durante la presentazione ufficiale dei palinsesti. “I reality? Non impazzisco ma far finta di non vedere ciò che piace al pubblico, vuol dire non essere connessi alla realtà”.

>“Fuori da Ballando con le stelle”. Milly Carlucci, finisce un’era: dopo 10 anni taglia il super big

“Ma basta con vip e nip, termini terribili: torniamo alle storie. Penso che i reality siano inevitabilmente un pezzo della tv commerciale. Ci sono però limiti che non vanno superati. Tatuaggi, parolacce, scollature, non era quello. Ci sono limiti che hanno a che fare con sensibilità e rispetto dei singoli. Ho visto una puntata e così non va bene: non è singolo episodio, dipende da come viene rappresentata una cosa e il contesto”.





GF Vip 8, Brigitta e Benedicta Boccoli hanno sostenuto il provino

Dimostrazione è che una prima lista di vipponi sarebbe stata stracciata da Pier Silvio Berlusconi. Un secco no per alcuni concorrenti che avrebbero dovuto varcare la famosa porta rossa. Personaggi evidentemente ritenuti troppo trash da Pier Silvio Berlusconi, che ha stracciato la lista presentata dalla produzione. Bocciati Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni, l’ex parlamentare Antonio Razzi e Justine Mattera, showgirl ed ex fidanzata di Paolo Limiti.

Ora sembra però che finalmente un sì sia arrivato. Secondo quanto riportato da TvBlog, due nuovi profili sarebbero stati provinati, ottenendo un riscontro positivo. “Si tratterebbe di Brigitta e Benedicta Boccoli che, a quanto sembra, sarebbero gradite sia a Mediaset sia a Endemol Shine Italy, società che produce la trasmissione. È presto per dire se ci sarà o meno la fumata bianca, ma i presupposti sembrerebbero buoni”.

Nessun commento da parte di Alfonso Signorini che settimane fa aveva raccontato di voler tenere il massimo riserbo. “Dunque, anticipazioni chiaramente non ne posso dare molte, però ti posso dire che cominceremo a metà settembre e non sarà un’edizione lunghissima come quella dell’anno scorso. E lo dico con tale gioia così finalmente potrò anche io avere dei rimi umani”.