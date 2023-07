Ballando con le stelle 2023, la notizia corre veloce tra i fan del programma. Milly Carlucci inizia a rimboccarsi le maniche in vista della prossima edizione della trasmissione di successo che non fa che tenere incollati al piccolo schermo miglioni di telespettatori. Tanti i cambiamenti in vista della prossima edizione dunque, a partire dal cast dei concorrenti che verranno appositamente scelti, ma anche in merito ai componenti della giuria come del corpo di ballo. E a tal proposito i fan si continuano a chiedere: ma ‘lui’ ci sarà o non ci sarà? Ecco tutte le news.

Samuel Peron a Ballando con le Stelle, ci sarà? Domandona da un milione di dollari che come tale non ha ancora ricevuto una risposta. I cambiamenti in vista della prossima edizione del programma sicuramente continuano ad alzare l’asticella delle aspettative e il pubblico italiano freme dalla voglia di sapere e conoscere i nomi che comporranno il mosaico di un’altra edizione di successo anche per la padrona di casa, Milly Carlucci.

Samuel Peron a Ballando con le Stelle, ci sarà? Il ballerino interviene sulla questione personalmente

In merito al futuro professionale di Samuel Peron nel corpo di ballo della trasmissione, di recente si è appreso che un possibile addio sia vicino a una conferma. Ma tutto questo accadeva fino a qualche ora fa, ovvero fino a quando intervistato per DiPiù Tv non ha confermato con certezza la sua presenza nello show di Rai1: “Tornare a ottobre a Ballando? Credo proprio di si”. Per il neo-papà dunque il palcoscenico del programma non sarà ancora un ricordo lontano.

E a proposito della nascita del figlio, il ballerino di talento ha ammesso: “Mi sono scoperto più ansioso di quando credessi dopo che è nato Leonardo, quando lo prende in braccio un parente o un amico resto sempre nei paraggi, non mi fido, come se potesse succedere qualcosa da un momento all’altro”. A ben dire il piccolo Leonardo, nato dall’amore del ballerino con Tania Bambaci, è venuto alla luce nel mese di ottobre del 2022. Per papà e mamma è dunque arrivato il momento di sconvolgere in meglio i piani e non fare mancare al bebè ogni attenzione e cura.

Ma per tornare a Ballando con le stelle e alle indiscrezioni messe in circolo di recente, nelle ultime ore non si è fatto altro che apprendere la notizia di una sorta di ‘lotta’ tra Milly e Alfonso Signorini: entrambi i conduttori si stanno contendendo un nome che al momento resta nascosto ai più. Unica informazione trapelata? Trattasi di una figlia vip. Il resto è tutto da scoprire.