Ballando con le stelle, salta uno volto amato dal pubblico: Milly Carlucci non si è ancora espressa sulla questione ma una mezza ammissione arriva dal diretto interessato. Una notizia che sembra arrivare al ‘momento opportuno’, quando cioè sembra questione di giorni l’annuncio del ritorno di Raimondo Todaro. Un’anticipazione data dal settimanale Nuovo già qualche tempo fa. Presentando la nuova edizione al settimanale Nuovo Milly Carlucci aveva detto.

“Con me, c’è la mia famiglia tivù composta dai maestri di Ballando con le stelle e da Carolyn Smith, la presidente della giuria…”. Poi su Raimondo Todaro: “Non ho risentimento per quello che è successo”. Il direttore Riccardo Signoretti ha rivelato di essere venuto a conoscenza che la trattativa tra Todaro e la Carlucci sarebbe invece già ben avviata: “Tra i due ci sarebbero già trattative in corso…”.





Ballando con le stelle, Samuel Peron fuori dalla nuova edizione?

E per un Todaro che entra c’è un Samuel Peron che potrebbe lasciare. L’indiscrezione è stata lanciata durante la diretta di Oggi è un altro giorno, in cui la conduttrice Serena Bortone (che a fine stagione sembra lascerà la Rai per fare posto a Roberta Capua) ha chiesto al ballerino, volto storico del programma, se parteciperà alla prossima edizione di Ballando con le stelle.

E la risposta non è stata quella che i fan si attendevano. “Non so ancora se rifarò Ballando. L’edizione di due anni fa, alla quale ho preso parte con Sabrina Salerno, pensavo fosse l’ultima, infatti con lei mi sono scatenato. Poi l’anno scorso è arrivata Iva Zanicchi, sono rimasto, con lei è stata un’edizione diversa”. Per molti parole che suonano come addio, mentre Milly ha confermato in blocco la vecchia giuria.

Così mentre filtrano indiscrezioni con Sofia Goggia, possibile ballerina per una sera, anche se i dubbi non mancano. Racconta la sciatrice all’Eco di Bergamo: “Sarebbe un grande sogno, ma è in carriera e ad ottobre inizia la stagione sciistica e si deve allenare. Però potrebbe venire a fare la ballerina per una notte. Devo dire che sarebbe già fantastico averla per una sera e colgo l’occasione per fare un appello perché partecipi”.