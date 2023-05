Ballando con le stelle, Milly Carlucci sarebbe pronta a chiudere con un pezzo grosso di Amici. La notizia arriva a pochi giorni dalla chiusura del programma che ha visto, quest’anno, trionfare Mattia Zenzola, allievo di Raimondo Todaro. Un futuro, quello di Mattia, che sembra ricco di sorprese. Tra le tante possibilità ce n’è una che Mattia Zenzola sta prendendo in considerazione, ossia quella di un patto d’acciaio con Maria De Filippi del tutto simile a quello sottoscritto da Giulia Stabile, vincitrice dell’edizione di due anni fa ed in pianta stabile nel cast.

Mattia Zenzola potrebbe diventare ballerino professionista di Amici. Per decidere ci sarà tempo come lui stesso ha ammesso. Ho sempre sognato di essere dove sono adesso. Adesso devo cercare altri sogni, devo ancora capire”, ha spiegato Mattia. “Non me lo aspettavo di vincere, ho sempre vissuto giorno dopo giorno, senza pensare alla finale. […] È un po’ presto per fare progetti, sono stato in una bolla fino a domenica sera, non so minimamente cosa mi aspetta, cercherò di continuare a studiare”.





“E non vedo l’ora di avere il contatto con le persone; per otto mesi non ho visto nessuno”. Tanti complimenti sono arrivati anche da Raimondo Todaro che potrebbe tornare a Ballando con le stelle. Presentando la nuova edizione al settimanale Nuovo Milly Carlucci ha detto: “Con me, c’è la mia famiglia tivù composta dai maestri di Ballando con le stelle e da Carolyn Smith, la presidente della giuria…”. Poi su Raimondo Todaro: “Non ho risentimento per quello che è successo”.

Il direttore Riccardo Signoretti ha rivelato di essere venuto a conoscenza che la trattativa tra Todaro e la Carlucci sarebbe invece già ben avviata: “Tra i due ci sarebbero già trattative in corso…”. Insomma, qualcosa bolle in pentola. La conduttrice Rai è alle prese con l’allestimento della squadra per la prossima edizione del suo popolare e seguito talent show riservato ai vip.

L’ultima indiscrezione è di Alberto Dandolo che sul magazine Oggi spara: Marcel Jacobs a Ballando con Stelle. L’uomo più veloce del mondo, il record di 9 secondi e 58 centesimi spetta ancora al giamaicano Usain Bolt, ma lui è il detentore dei 100 metri piani conquistati a Tokyo 2020 (9,80 secondi). E presto potremmo vederlo diventare campione pure a Ballando.