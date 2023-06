“Ecco i primi 8 nomi”. GF Vip 8, Alfonso Signorini presenta la lista: c’è anche la famosa cantante

Mancano ancora mesi all’inizio della nuova stagione del GF Vip eppure Alfonso Signorini non ha perso tempo; il conduttore, alla guida come da copione del GF Vip 8, pare abbia contattato diversi vip. L’edizione che partirà in autunno sarà molto diversa da quella conclusa, tra le polemiche, lo scorso aprile. Cambierà format e durata anche se non tutti, come il portale The pipol Tv, sono convinti che sarà autentica rivoluzione. Sul portale, sempre informatissimo, le critiche non sono cosa da niente.

“Nel senso che basterà inserire anche un solo volto anonimo, magari di un personaggio che deriva da una storia di cronaca nera in cerca di riscatto e si potrà parlare di esperimento vip con nip. Ma questo concetto in realtà è solo una super ca**ola per la pubblicità. Spieghiamo: chi compra gli spazi pubblicitari vorrebbe evitare di ritrovarsi nel caos tra denunce”.





“Eliminazioni per scelta dell’editore dopo comportamenti poco educati, patologie trattate come nomination; insomma si vuole evitare il baratro dello scorso anno”. Tornando ai nomi, Fanpage, fa sapere che sarebbe stata contatta Shinhaiu Ventura, influencer italo giapponese che su Instagram vanta oltre 240 mila follower. A tal proposito è stata la diretta interessata a intervenire pubblicando un messaggio social.

Che così recita: “Stiamo cercando nuove storie da raccontare. Ho notato il tuo profilo sui social e vorrei conoscerti meglio. Se sei interessata, scrivici alla mail lasciandoci un tuo recapito telefonico per essere ricontattata”, rivelando di essere stata contattata. Poi ci ha pensato Novella 2000 a tirare fuori altri: “Infine di recente sono usciti i nomi di Brenda Asnicar (lei viene nominata già da un paio di edizioni)”.

Quindi: “la giornalista Annalisa Chirico, la cantante Viola Valentino e l’ex Cesaroni Niccolò Centioni. Quest’ultimo ha dichiarato apertamente che sono anni che sta tentando il provino per il reality. Che il questa sia la volta buona? E concludiamo con Gianluca Benincasa (l’ex di Antonella Fiordelisi), Fariba Tehrani e Jasmine Carrisi (figlia di Al Bano e Loredana Lecciso)”.