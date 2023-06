GF Vip 8, Alfonso Signorini decisamente non ha perso tempo: è notizia di ieri infatti che il conduttore sia già in cerca dei nuovi vip che, nella prossima edizione, saranno accompagnati da una parte di Nip. Il mix tra volti noti e no sembra ormai cosa certa anche se non mancano le critiche. The Pipol Tv, per esempio, afferma che il prossimo GF sarà Vip camuffato da ‘Nip’ “nel senso che basterà inserire anche un solo volto anonimo, magari di un personaggio che deriva da una storia di cronaca nera in cerca di riscatto e si potrà parlare di esperimento vip con nip”.

>“Ho scoperto i profilattici di papà”. Trova tutto sul comodino, poi la strana idea: “Mamma, scusami”

“Ma questo concetto in realtà è solo una super ca**ola per la pubblicità. Spieghiamo: chi compra gli spazi pubblicitari vorrebbe evitare di ritrovarsi nel caos tra denunce , eliminazioni per scelta dell’editore dopo comportamenti poco educati, patologie trattate come nomination; insomma si vuole evitare il baratro dello scorso anno”.





GF Vip 8, Giulia Salemi bocciata per il ruolo di opinionista

“Nip è solo fumo negli occhi per la pubblicità infatti i primi no arrivano da una nota comica, da due showgirl , dalla tiktoter Shinai Ventura”. Certo è che la figura fatta da tanti vipponi lo scorso anno non depone a favare dei Vip forse, anche per questo, Signorini sta cercando di ripulire il format come dimostra il forte interesse per la giornalista de Il Foglio Annalisa Chirico.

Chirico è anche opinionista televisiva: è stata ospite a Tiki Taka, noto programma calcistico di Mediaset, e a Porta a Porta, programma di Bruno Vespa su Rai 1. Ma la vera notizia è il no di Alfonso Signorini a Giulia Salemi per il ruolo di opinionista. Le voci di una sua promozione sembrano stroncate in maniera definitiva. A dare la notizia è sempre The Pipol tv.

Che scrive: “Giulia Salemi confermata nel ruolo di opinionista del web”. E per il ruolo di opinionista crescono le quotazioni di Emanuele Filiberto. Tra i migliori amici di Riccardo Palazzolo che lo seguiva nella sua vecchia agenzia; sarebbe proprio di Palazzolo l’idea (nuovo agente dell’agenzia che ha come talent anche Signorini) di portarlo nel ruolo di opinionista. Operazione fattibile”,