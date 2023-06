Isola dei Famosi 2023, ha aspettato la fine del programma Andrea Lo Cicero per parlare; un’intervista fiume la sua in cui non risparmia critiche a una naufraga in particolare. Un placcaggio, per usare una parola che ricollega allo sport dell’ex campione, che non ammette repliche. Spiega Lo Cicero: “Ci sono delle persone che in questo programma vengono inserite perché hanno dei caratteri diversi. Inevitabilmente si possono trovare in una situazione di scontro. Ma lo scontro nasce nel momento in cui tu non vuoi conoscere un’altra persona”.

“In quel contesto lei, già prima di entrare nel programma, aveva dichiarato ad altri concorrenti che io le facevo schifo a pelle. Quindi quando una persona inizia con questo atteggiamento è già contro un’altra persona. Il confronto durante la nostra partecipazione all’Isola può nascere, ma deve portare poi a una conclusione. Se stiamo bene insieme, stiamo bene insieme. Se non stiamo bene, aspettiamo e andiamo avanti. Lei ha sempre remato contro di me, e non c’è problema perché quello è un gioco”.





Isola dei Famosi 2023, Andrea Lo Cicero attacca la Caldonazzo

E ancora: “Ma nel momento in cui tu, Nathaly Caldonazzo, non te la prendi con me personalmente e tiri in ballo i miei figli, questo non va bene. Io non sono una persona cattiva. Io non sono una persona misogina, maschilista, pericoloso, che guarda con un’aria da orco malefico. Assolutamente. Chi mi conosce sa benissimo che io sono una persona molto serena, molto tranquilla, molto disponibile nei confronti di tutti”.

L’ex rugbista è stato un fiume in piena ed ha aggiunto: “Mi ha attaccato brutalmente, con parole molto più violente di quelle che voi avete sentito. Non avete sentito le vere parole. Non sono state mai montate. La situazione è molto semplice. Io non sono nemico di nessuno. Non ho nessun problema con nessuna persona dell’isola. Ho fatto e ho vissuto questa esperienza al massimo per vedere Andrea come si trova in una situazione del genere”.

“Nessuno ti allunga da mangiare, nessuno ti agevola nell’isola, però ci sono delle situazioni che si vengono a creare inevitabilmente. Questo cosa vuol dire? Ci può stare. Ma il confronto deve essere limitato fra due persone. Non devono esserci altre persone che devono essere chiamate in causa, anche perché io non ho m mancato di rispetto a Nathaly sulla sua storia come Helena”.