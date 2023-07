Clamorosa e importantissima novità per il GF Vip 8. Alfonso Signorini ha ormai scelto chi è la nuova opinionista del reality show, ma non sappiamo solamente il nome ormai praticamente sicuro ma anche se sarà l’unica a ricoprire questo ruolo. Orietta Berti e Sonia Bruganelli non ci saranno più, ma non vedremo due persone commentare le dinamiche dei concorrenti bensì una soltanto. E la scelta ha confermato in toto le linee guida dell’ad di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi.

Quindi, ormai conosciamo chi al GF Vip 8 è stata selezionata da Alfonso Signorini come nuova opinionista. Si tratta di una professionista molto apprezzata dai telespettatori, infatti difficilmente diventerà un nome divisivo. Ovviamente bisognerà poi vederla all’opera e potranno anche verificarsi delle diversità di vedute con il pubblico. Ancora una volta è stato il sito Dagospia a dare in anteprima assoluta questa notizia bomba.

GF Vip 8, Alfonso Signorini ha scelto la nuova opinionista unica

Il colpo di scena è stato confermato nella mattinata di sabato 22 luglio dal portale di Roberto D’Agostino. Infatti si era già saputo che per il GF Vip 8 Alfonso Signorini avesse individuato come nuova opinionista proprio lei, ma la sorpresa è legata al fatto che non avrà nessuna collega al suo fianco. Avrà quindi la possibilità di dialogare con il conduttore, senza lasciare spazio ad altri. Una decisione che in pochi si attendevano.

L’opinionista dell’ottava edizione del GF Vip sarà la giornalista del TG5, Cesara Buonamici, come annunciato da Dagospia: “Flash! Cesara Buonamici sarà opinionista unica al prossimo Grande Fratello – come Dago-anticipato da Giuseppe Candela, si tratta una scelta per spiazzare e ‘alzare il livello’ della trasmissione, in linea con il nuovo corso anti-trash di Mediaset voluto da Pier Silvio Berlusconi…”. E ora non resta che aspettare settembre per capire come se la caverà in questo nuovo inedito ruolo.

Cesara Buonamici, 66 anni, è il simbolo del telegiornale di Canale 5. Basti pensare che lavora al tg dal 1992. L’anno scorso si è resa protagonista anche di un evento meraviglioso a livello privato, infatti si è sposata con un medico originario dell’Israele, col quale era fidanzata da 24 anni.