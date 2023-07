“Tre nomi ufficiali”. GF Vip, Alfonso Signorini cala il tris: il cast del programma prende forma

Due mesi scarsi all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip; un’edizione che come più volte è stato detto e ripetuto nel corso delle ultime settimane sarà molto molto diverso da quelle passate. Meno Vip e più Nip: un cast, quindi, nuovo di zecca. Come sempre succede prima dell’inizio ufficiale del programma fioccano le voci che vogliono questo o quel protagonista. E per Alfonso Signorini non sempre la risposta è stata di quelle piacevole.

>“Come un anno di lavoro”. Belen Rodriguez l’hotel dove è stata avvistata con Elio costa una fortuna: il prezzo choc per una notte

Un esempio? Quello di Ornella Muti, accostata al programma, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni a Adnkronos: “Trovo che le notizie che girano in rete e sui social in questi giorni su una mia presunta partecipazione alla prossima edizione del ‘GF Vip’ siano denigranti. Faccio l’artista non il trash”. Parole davvero impossibili da equivocare.





GF Vip 8, nel cast spunta anche l’ex UeD Claudio Sona

E che non si sono esaurite. Ornella Muti ha tenuto anche a precisare di aver appena concluso un film e di fare a teatro: “Lavoro tanto e non accetterei mai di partecipare a un programma poco costruttivo come quello”. Ora però arriva il nome di uno che al GF Vip 8 entrerebbe di corsa. A quanto riportato da Amedeo Venza, Claudio Sona (ex trono gay di UeD) potrebbe prendere parte al Grande Fratello Vip 8.

“Non è ufficialmente un concorrente del GF Vip ma ci sono tutti i presupposti per vederlo per la prima volta all’interno della casa del GF Vip. Finalmente volti freschi e puliti” ha spiegato Venza. Sona un anno fa aveva detto: “Il GF Vip sicuramente sarebbe un’esperienza che andrebbe a tirarmi fuori ciò che non si vede nella quotidianità di tutti i giorni. Mostrerei il mio vero carattere” aveva spiegato.

Il suo ingresso sembra tuttavia certo. Come certi i nomi dei due nuovi opinionisti. Dopo settimane di voci che si sono rincorse nei corridoi Mediaset ecco sembra certo il fatto che al posto di Sonia Bruganelli e Orietta Berti si siederanno Giuseppe Cruciani e Paola Barale che pare abbiano letteralmente sbaragliato la concorrenza.