Pazzesco quanto venuto fuori su Belen Rodriguez in queste ore. La showgirl argentina, che si è ormai lasciata con Stefano De Martino, è andata in un hotel per scappare dai paparazzi. E ora si è scoperto quanto spende per rimanere nella struttura alberghiera. Lei tra l’altro si sarebbe fidanzata con l’imprenditore 40enne Elio Lorenzoni, quindi la decisione di recarsi lì sarebbe anche per viversi con serenità la relazione con quest’altro uomo.

Intanto, prima di riferirvi ogni dettaglio su Belen Rodriguez e il suo arrivo in hotel in relazione a quanto spende per soggiornare, c’è una novità anche su Stefano. Lui e il figlio Santiago sono in Francia, nella capitale Parigi, al parco divertimenti di Disneyland. Ha fatto vedere i due biglietti comprati in occasione del 30esimo anniversario della struttura e quindi è tempo di momenti spensierati tra il papà e il bimbo. Una sorta di tour europeo per il presentatore, che è stato anche a Londra diversi giorni fa.

Belen Rodriguez in hotel, svelato quanto spende per soggiornare lì

Belen Rodriguez si trova precisamente in un hotel di Milano, che si chiama Excelsior Gallia. Ovviamente è extralusso e in tanti si sono chiesti quanto spende per rimanerci. La notizia del suo momentaneo trasferimento in albergo era stata data così dai media: “Belen lascia la propria abitazione nel cuore di Brera per trasferirsi all’hotel Excelsior Gallia di Milano per sfuggire all’assedio dei paparazzi, che in queste ore sostano numerosi nei pressi dell’abitazione, e poter così incontrare serenamente il nuovo fidanzato Elio Lorenzoni”.

A rivelare la notizia è stato Fanpage, che ha svelato la somma boom che spenderebbe per restare in hotel. Belen pagherebbe 20mila euro a notte e, tenuto conto che ci resterà qualche giorno, la cifra sborsata è assolutamente molto alta. Non ci sono conferme da parte della sudamericana, ma a quanto sembra sarebbe proprio la verità. Vedremo per quanto tempo ci resterà e poi quando tornerà a casa, capiremo se i paparazzi la aspetteranno.

Non ci sono informazioni invece sul lato sentimentale di Stefano De Martino, dopo che sono state smentite categoricamente le voci che lo davano vicino ad Alessia Marcuzzi. Attualmente è single e quindi non sappiamo se si frequenti o meno con qualcuna.