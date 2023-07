Ormai è quasi certo che la storia d’amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sia arrivata nuovamente al termine. Per la terza volta. La prima rottura era arrivata nel 2015, la seconda nel 2020 dopo il primo ritorno di fiamma. Da quel momento Belen Rodriguez ha frequentato l’imprenditore Gianmaria Antinolfi, poi il parrucchiere Antonino Spinalbese, dal quale ha avuto Luna Mari. Poi c’è stato il nuovo riavvicinamento al marito, ex ballerino e conduttore.

La loro storia sembrava andare a gonfie vele fino a pochi giorni fa, quando è arrivata la soffiata della presenza di Belen Rodriguez e un imprenditore bresciano al San Luis a Murano. “Ti ho scritto che lei si trovava in montagna con questo (imprenditore bergamasco). Secondo te se ne andava in un resort di lusso, cioè il San Luis a Murano (ti avevo scritto anche dove si trovava), posto ultra romantico dove vanno solo le coppiette e ci andava da sola? Guarda caso è tornata da Ponza, due giorni a Milano”, aveva scritto Deianira Marzano riportando la segnalazione di una sua follower.

Stefano De Martino, il gesto social che potrebbe parlare di Belen Rodriguez

Poi ci ha pensato Chi a pubblicare le foto di Belen Rodriguez in compagnia di Elio Lorenzoni. I due sono stati fotografati insieme, in atteggiamenti intimi, alla festa di compleanno di Ignazio Moser, il fidanzato di Cecilia Rodriguez. nel numero del magazine diretto da Alfonso Signorini, in un articolo a firma di Gabriele Parpiglia, anche le foto di Belen che entra nel portone del suo palazzo con in braccio la figlia ed Elio che la raggiunge poco dopo.

“Belen entra in casa e lui la raggiunge”, si legge sul settimanale Chi Magazine. Insomma, l’addio tra Belén e Stefano a un anno e mezzo dall’ultimo ritorno di fiamma sembra più reale che mai. E gli indizi che confermano la forte crisi, se non la rottura (chissà se questa volta definitiva) con Stefano De Martino. Nei giorni scorsi, inoltre, il conduttore è stato visto alla presentazione dei palinstesti Rai senza la fede nuziale.

Ora c’è un gesto social che confermerebbe la fine del matrimonio tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Un ‘movimento social’ captato da molti utenti Instagram, i quali hanno visto in un like di De Martino una sorta di messaggio malinconico riferito proprio alla presunta (perché al momento i due non hanno ufficializzato la notizia) rottura dalla moglie. È il like al post condiviso su Instagram dai Pinguini Tattici Nucleari, che immortala la foto di un bagno pubblico con un cartello “Lasciami come vorresti ritrovarmi”. Da questo cartello, il cantante del gruppo è riuscito a trovare il lato romantico del messaggio e ha scritto un lungo post che ha fatto incetta di like, tra questi anche quello di Stefano De Martino.

Nel post si legge: “Nel bagno leggo questa frase, a me molto cara. Penso sia una delle cose più romantiche che ci si possa dire alla fine di una relazione: lasciami come vorresti ritrovarmi. Anche se non ci vogliamo più bene, non distruggermi. Non ci si deve ferire per forza. Non è la prima volta che leggo queste parole, ma mi emozionano sempre, per quanto sia cosciente che non sarà un cesso ad insegnare agli st**nzi come si ama davvero. Però che vi devo dire, sotto sotto un po’ ci spero”.