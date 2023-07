In queste ultime ore è scoppiata la bomba su Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni. L’imprenditore bresciano sarebbe il nuovo fidanzato della hsowgirl argentina, che a questo punto avrebbe rotto nuovamente con il marito e padre del primogenito Santiago. A lanciare la bomba era stata Deianira Marzano. L’influencer aveva pubblicato la segnalazione di una sua fan e aveva rivelato l’identità dell’allora misterioso ragazzo, poi presente al compleanno di Ignazio Moser (cognato di Belen) con il quale la conduttrice era stata vista in atteggiamenti intimi.

“Ti ho scritto che lei si trovava in montagna con questo (imprenditore bergamasco). Secondo te se ne andava in un resort di lusso, cioè il San Luis a Murano (ti avevo scritto anche dove si trovava), posto ultra romantico dove vanno solo le coppiette e ci andava da sola? Guarda caso è tornata da Ponza, due giorni a Milano”, aveva riportato l’influencer ed esperta di gossip.

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni: le nuove foto insieme

Elio Lorenzoni ha 40 anni, è un imprenditore bresciano appassionato di golf ed E-bike. Dopo la laurea in economia e gestione aziendale all’Università Cattolica di Milano è diventato presidente dell’azienda di famiglia, la Lorenzmotors e amministratore di Lorenzoni Srl, che si occupa di motori. La bomba è scoppiata quando Belen Rodriguez è stata vista in compagnia del 40enne al compleanno del cognato Ignazio Moser, ma sono le foto pubblicate ieri da Chi a confermare la loro relazione.

Belen Rodriguez e il conduttore televisivo Stefano De Martino sono stati avvistati senza la fede nuziale al dito, altro segnale di una definitiva rottura. In un articolo a firma di Gabriele Parpiglia, si leggono i vari step della conoscenza tra la showgirl argentina e l’imprenditore bresciano, iniziata in realtà anni fa, all’epoca della relazione tra Belen e Antonino Spinalbese. Nell’articolo pubblicato da Chi sono state pubblicate le foto abbastanza eloquenti, in cui Belen ed Elio sono stati immortalati in atteggiamenti intimi.

Non solo, nel post pubblicato anche da Deianira Marzano, in cui riporta alcuni estratti dell’articolo di Gabriele Parpiglia, si vede una foto in cui Belen Rodriguez entra nel portone di casa con un braccio la figlia Luna Mari e poco dopo si vede entrare Elio Lorenzoni. “Belen entra in casa e lui la raggiunge”, si legge su Chi. Insomma, l’addio tra Belén e Stefano a un anno e mezzo dall’ultimo ritorno di fiamma sembra più reale che mai.