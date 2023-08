GF Vip 8, due settimane esatte al via della nuova edizione e per Alfonso Signorini è arrivato il momento di stringere il cerchio: al momento sembra due, massimo tre, i protagonisti certi che vedremo a settembre: Alex Schawazer, il campione olimpico di Pechino 2008, e Giampiero Mughini che si candida ad essere il concorrente più anziano della storia del programma. Tra tanti annunci una cosa sembra già essere cambiata: la durata del programma. Fino a qualche settimana fa sembrava che non si arrivasse oltre i quattro mesi.

Nelle ore scorse però qualcosa sembra essere cambiato. L’esperto di gossip Amedeo Venza ha dichiarato che il GF Vip dovrebbe durare più di quanto previsto, dunque non sarà affatto un’edizione breve: “Anche quest’anno il GF potrebbe avere una durata maggiore rispetto a quanto detto inizialmente! Non più 3 mesi, ma 4 e forse anche 5!”. Potremmo vedere i gieffini contrapporsi fino a febbraio del 2024, quando verrebbe eletto il vincitore.





Smentita per ora l’ipotesi che la trasmissione potesse terminare a dicembre. Non smentita invece la presenza del figlio di Brigitte Nielsen, Killian. Killian che sembra sia benvenuto nel programma solo a condizione che partecipi insieme alla mamma. La quale, però, non avrebbe alcuna intenzione di far parte del programma, tanto meno di rivedere il figlio con il quale non ha più rapporti.

Anche Brigitte è data per concorrente. A questo punto Alfonso Signorini è davanti ad un bivio. Staremo a vedere cosa succederà. Di sicuro c’è poco, a parte la scelta dei concorrenti per precisa volontà di Pier Silvio Berlusconi, le parole del quale durante la presentazione dei palinsesti ancora risuonano. “I reality? Non impazzisco ma far finta di non vedere ciò che piace al pubblico, vuol dire non essere connessi alla realtà. Ma basta con vip e nip, termini terribili: torniamo alle storie”.

“Penso che i reality siano inevitabilmente un pezzo della tv commerciale. Ci sono però limiti che non vanno superati. Tatuaggi, parolacce, scollature, non era quello. Ci sono limiti che hanno a che fare con sensibilità e rispetto dei singoli. Ho visto una puntata e così non va bene: non è singolo episodio, dipende da come viene rappresentata una cosa e il contesto”.