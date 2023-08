Uomini e Donne, comincia male la nuova stagione del programma: a meno di 24 ore dalla prima registrazione ufficiale (in onda il prossimo 18 settembre) arriva una segnalazione sul nuovo tronista con il pubblico che chiede a Maria De Filippi di cacciarlo immediatamente se la cosa venisse accertata. La bomba arriva dalla pagina Twitter Amici News che ha riportato alcuni messaggi ricevuti. Secondo queste persone il neo tronista avrebbe già una relazione fuori con una tale, Alice.

Maria, intanto, ieri è stata costretta a sospendere le registrazioni. A farlo sapere è l’account twitter di AmiciNews ha annunciato che la seconda registrazione, quella del 25 agosto, è stata annullata per “motivi personali legati a Maria De Filippi”. La stessa, fanno sapere verrà recuperata la prossima settimana. Ma cosa è successo a Maria? C’è da preoccuparsi?





Uomini e Donne, segnalazione sul tronista Brando: è fidanzato

Di sicuro pare che Brando, il nuovo tronista, non la farà dormire troppo tranquilla. “Tutto vero. Il tronista di Treviso è fidanzato. Fonti certe. Ora scrivo a Gianni e a tutta la redazione”, si legge in un primo messaggio sul tronista di Uomini e Donne. E non è il solo a quanto pare. “Questo era fidanzato fino a ieri con Alice ****. Mettevano storie insieme e tutto quanto. Sono scioccata“, ha scritto una ragazza.

Un’altra persona, invece, ha aggiunto: “Però effettivamente lei lo taggava, invece lui no. Forse non poteva far sapere che ci usciva ancora”, ha aggiunto un’altra persona. Di Brando sappiamo poco: “che ha 22 anni e vive a Treviso. Nella vita ha fatto molteplici lavori dandosi da fare: cameriere, aiuto cuoco, maestro di sci e calciatore. La sua più grande passione, infatti, è lo sport”.

Racconta, Brando, di essere nato in una famiglia di artisti: “Racconta di essere nato in una famiglia di artisti. Sua zia ha lavorato come attrice, mentre il nonno e il bisnonno sono stati direttori d’orchestra”. A quanto si apprende Brando ha vissuto i primi anni a Miami. A 10 anni lo choc della separazione dei genitori: “ma le cose belle non durano per sempre. L’assenza di un padre nella mia vita mi ha reso più duro e disilluso verso le persone e nei rapporti in generale. Nella mia testa mio padre era un eroe e gli eroi non sbagliano mai”.