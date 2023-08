Violento nubifragio nel pomeriggio di ieri, un fiume di fango ha travolto la strada e costretto le forze dell’ordine alla chiusura del traffico veicolare. La bomba d’acqua è durata pochi minuti, insieme alla pioggia anche un forte vento che ha portato alla caduta di piante e disagi. I vigili del fuoco hanno lavorato in maniera ininterrotta per ore. Una giornata atipica mentre nel resto del paese molte città boccheggiavano strette nella morsa dell’afa che durerà anche oggi, venerdì 25 agosto.

>“Tornati insieme dopo oltre 10 anni”. Colpo di scena sui due volti di Canale 5: ritorno di fiamma

Riporta il meteo.it come: “Caldo eccezionale fino a venerdì 25 agosto a causa dell’Anticiclone Africano con temperature estremamente elevate anche in montagna. Sabato l’anticiclone comincerà a indebolirsi al Nord, in particolare al Nord-Ovest dove sarà evidente un primo incremento dell’instabilità con sviluppo di temporali localmente intensi non solo sulle Alpi, ma anche su parte delle pianure”.





Nubifragio tra Auronzo e Cortina, frane e strade allagate

“Questo causerà una prima flessione delle temperature in quest’area dove i temporali proseguiranno anche nelle ore serali e notturne. Domenica il fronte temporalesco (perturbazione n.4) guadagnerà terreno raggiungendo anche le Alpi orientali e la Liguria; il calo termico sarà più deciso al Nord, soprattutto al Nord-Ovest dove localmente si scenderà sotto i 25 gradi”. >“Maria, ti sta prendendo in giro!”. Uomini e Donne già nel caos, il pubblico insorge dopo l’ultima scoperta

Lunedì, la perturbazione dovrebbe andare a interessare anche il Centro, la Campania e la Sardegna, oltre al Nord, causando piogge intense, forti temporali e un sensibile calo delle temperature”. Un assaggio c’è stato ieri tra Auronzo e Cortina dove le forte piogge hanno causato smottamenti: “La colata di fango ha interrotto la circolazione con l’arteria non più percorribile: sul posto il sindaco, oltre ai vigili del fuoco e agli operatori di Veneto Strade”.

“A Cortina sulla Strada Statale 51 uno smottamento di fango si è registrato in località Acquabona con la circolazione delle automobili che è stata riaperta dopo qualche ora in senso alternato. Sempre nel capoluogo Ampezzano il vento ha fatto alzare una lamiera della copertura della scuola superiore Zardini con i vigili del fuoco che l’hanno sistemata in tempi rapidi, mettendo in sicurezza tutta l’area”.