Uomini e Donne, l’assenza di Riccardo Guarnieri non è passata inosservata. Ora arriva la bomba sul motivo. Il programma di Maria De Filippi è iniziato già tra le polemiche. Nella prima registrazione della nuova stagione di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha già presentato i nuovi tronisti, che sono due maschi (Christian e Brando) e una femmina (Manuela). Proprio su uno di loro, Brando, è scoppiata il caos. Secondo alcune segnalazioni infatti sarebbe fidanzato.

“Tutto vero. Il tronista di Treviso è fidanzato. Fonti certe. Ora scrivo a Gianni e a tutta la redazione”, si legge in un primo messaggio sul tronista di Uomini e Donne. E non è il solo a quanto pare. “Questo era fidanzato fino a ieri con Alice ****. Mettevano storie insieme e tutto quanto. Sono scioccata“, ha scritto una ragazza. Un’altra persona, invece, ha aggiunto: “Però effettivamente lei lo taggava, invece lui no. Forse non poteva far sapere che ci usciva ancora”.





Uomini e Donne, perché Riccardo Guarnieri non torna in studio

Se Brando resterà in trasmissione, dubbi ci sono su Riccardo. Diversi fan, infatti, sostengono di aver incontrato Guarnieri sempre con la stessa ragazza, una mora di nome Gabriella con la quale si sarebbe anche recato ad un matrimonio a giugno. La segnalazione era arrivata a Deianira Marzano. L’esperta social aveva condiviso sul suo Instagram alcuni scatti di Riccardo Guarnieri in compagnia di una donna castana.

Che, hanno avevano segnalato alcune utenti, si chiamerebbe appunto Gabriella: “Ma è la mia amica Gabriella”. E ancora, un altro follower di Deianira: “Sì, erano anche in una panetteria della mia città (Martina Franca) qualche settimana fa. Non credevo fosse uno scoop…”.Se l’ex di Ida Platano non ha partecipato alla registrazione del 24 agosto, dunque, potrebbe derivare dal fatto che si è fidanzato e quindi la sua presenza nel cast del dating-show non ha più senso.

Amedeo Venza ha svelato che sia Armando che Riccardo sono praticamente intoccabili e li vedremo nuovamente a UeD: “Purtroppo la notizia dell’addio al programma di Armando e Riccardo è fake. Persone vicine ai due, infatti, mi hanno detto che sono stati riconfermati nel Trono Over“. L’influencer non ha nascosto la sua delusione, non avendo in simpatia i due cavalieri, mentre i fan degli stessi possono tirare un sospiro di sollievo.