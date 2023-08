Victoria Beckham nella bufera per alcune foto di sua figlia. Dopo le critiche piovute su Michelle Hunziker e l’uso di qualche filtro per ritoccare le sue foto in questa torrida estate 2023, ecco che le stesse accuse sono mosse all’indirizzo della moglie di David Beckham. I due stanno trascorrendo le loro vacanze al mare con i loro quattro figli: Brooklyn, Romeo Beckham, Cruz Beckham e Harper, la più piccola nata nel 2011.

I Beckham si stanno rilassando e divertendo e come spesso accade l’ex Spice Girls ha voluto condividere alcuni di questi bei momenti coi suoi numerosi follower. Video e foto al tramonto, giochi d’acqua, sorrisi e gioia pura in mezzo alle onde del mare. Tutto bellissimo. Se non fosse per un dettaglio che sta creando accese discussioni.

Victoria Beckham e il dettaglio nella foto della figlia Harper

Tra le numerose foto postate da Victoria Beckham ne spunta una che sta creando un vero e proprio ‘caso’ social. Effettivamente in tanti hanno notato il dettaglio e a ben guardare non serve certo una vista d’aquila per rendersene conto. Probabilmente la moglie di David ha usato un filtro sbagliato. Insomma qualcosa è andato storto.

Nella foto in questione, infatti, si vede il viso della 12enne Harper, ultima arrivata della famiglia Beckham, che si fonde, letteralmente, con lo sfondo del mare. E infatti subito c’è chi ha commentato: “Nella foto non sembra reale, Victoria ha aggiunto Harper con Photoshop?“. C’è però anche chi difede Victoria: “Vic non userebbe mai filtri per la figlia, non ne ha bisogno“.

Effettivamente la piccola Harper è un incanto e d’altronde con due genitori così non avrebbe potuto essere altrimenti. La foto, però, ha fatto storcere il naso a qualcuno. Sull’utilizzo dei filtri per le foto da pubblicare sui propri profili social si discute da tempo. E non è una questione tanto frivola se si pensa che in Norvegia i filtri sono stati vietati. Dietro il loro uso e abuso infatti si cela un disagio psichico che colpisce tanti giovani sempre più insoddisfatti del loro corpo, della loro immagine, tanto da voler ricorrere al chirurgo già in tenera età.

