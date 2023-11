Grande Fratello, il crollo di Massimiliano Varrese. Tra i protagonisti principali, amato e odiato dal pubblico, c’è sicuramente lui, l’attore e ballerino che dopo la storia mai iniziata con Heidi Baci è stato travolto dalle critiche. Recentemente Max si è avvicinato molto a Beatrice Luzzi dopo settimane di scontri. Addirittura, per far ingelosire Giuseppe Garibaldi, si è fatto rimboccare le coperte e cantare una ninna nanna dall’ex nemica.

Poi c’è stata la discussione con Rosy Chin. Massimiliano Varrese ha detto: “Lei pensa di essere la regina della cucina”. La chef si è risentita e ha risposto a muso duro: “Guarda che hai Buddha davanti a te e ti ribalto eh! Ma chi ti ha mai offeso? Per una passata di pomodoro in più? Cosa ti ho detto? Perché ti ho suggerito di placarti? Massimiliano stai scherzando o cosa?”. Adesso, tuttavia, Massimiliano ha avuto un crollo per una persona che gli manca tantissimo.

Massimiliano si confida con Beatrice: “Mi manca mia figlia…”

Ancora una volta Massimiliano Varrese si è confidato con Beatrice Luzzi con cui ormai è diventato ‘pappa e ciccia’. L’attore le ha rivelato di sentire la mancanza della figlia, Mia, 6 anni, avuta dalla relazione con Valentina Melis: “Sono due mesi che non la sento, non sono mai stato così lontano da lei senza nemmeno una telefonata. La prima volta che non ci sto in un passo tanto importante per lei come la prima elementare che ha cominciato quest’anno”.

Per l’ennesima volta Beatrice ha mostrato di avere una forte personalità e grande pragmatismo. Prima ha mostrato empatia spiegando di essere vicina a Massimiliano. Poi però gli ha ricordato: “Cerca di non fare il mammo, sei qui per lavoro“. Insomma, l’attore si trova al Grande Fratello anche per la figlia e non è il caso di fare troppo il sentimentale e struggersi.

Mentre il legame con Beatrice si fa sempre più saldo nei confronti del resto della Casa Massimiliano sente di avere meno amici: “A me di non essere il preferito non me ne frega niente, ma sono tre settimane, e questo è sintomatico, da quando mi sono avvicinato a Bea, non sono più stato tra i preferiti. E poi sento le chiacchiere dietro. C’è gente che non è cristallina”. Il prezzo della sua strategia?

