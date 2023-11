Federica Sciarelli, la confessione a Chi l’ha Visto dopo tanti anni. La famosa conduttrice Rai ha voluto informare i suoi fedeli telespettatori di un fatto che le stava probabilmente creando dei malumori. Così la donna si è voluta sfogare in diretta televisiva di fronte a milioni di italiani. Si stava parlando ancora, dopo tanti anni, del caso Elisa Claps. Parliamo della ragazza che era scomparsa nel nulla a Potenza e dell’assurdo ritrovamento relativo, in una chiesa del luogo.

Il corpo senza vita della ragazza, qualcuno lo ricorderà, fu trovato nella chiesa della Santissima Trinità a Potenza. Da quello che risulta, l’edificio religioso è stato chiuso per 13 anni, ma ad agosto ha riaperto e in questi giorni sono riprese le messe. Tantissime persone dunque, si sono ritrovate di fronte alla chiesa per protestare. Federica Sciarelli a riguardo ha detto: “Domenica è stata celebrata la messa nella chiesa della Santissima trinità”.





Federica Sciarelli, la confessione a Chi l’ha Visto dopo tanti anni

E ancora Federica Sciarelli: “Ricordo che 17 anni è stata lì dentro Elisa Claps. Qualcuno si ostinava a dire che era scomparsa volontariamente. E invece lei è rimasta li dentro per tutto questo tempo. Se un vescovo deve uscire da una chiesa scortato dalla Polizia allora questo ci deve far riflettere. La diocesi di Potenza aveva detto che ‘il presidio si sarebbe svolto nel più religioso silenzio, così non è stato e la funzione religiosa è stata disturbata da cori, fischi e canti’.

Poi dice la padrona di casa di Chi l’ha visto: “Questo è quello che hanno scritto quelli della diocesi. La messa è stata disturbata scrivono loro. Ed è così, la funzione religiosa è stata disturbata! Ma da un moto spontaneo di rabbia e soprattutto di solidarietà con la famiglia Claps. Come dar torto a quelle persone giovani, adulte, anziane, famiglie forse cattoliche, perché c’è una frattura in quella comunità. Uno spacco difficile da rimarginare”.

#ElisaClaps, Federica Sciarelli: “Io… e forse tutti voi che ci seguite, visto che siamo una collettività, ce la sentiamo di dire: ‘Io chiedo scusa a mamma Filomena’”. Grande partecipazione a presidio per la prima messa nella chiesa che è stata la sua tomba.#chilhavisto pic.twitter.com/kPRRNUDnL4 — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) November 8, 2023

Conclude la Sciarelli: “Impossibile rimuovere quello che è successo. ‘Per una volta avessero il coraggio di chiedere scusa a mamma Filomena’ ha detto il fratello di Elisa, Gildo. Io e tutti voi che ci avete seguito negli anni, che siamo una comunità, ce la sentiamo di dire: io chiedo scusa a mamma Filomena”.

