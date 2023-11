Grande Fratello 2023, Alex Schwazer protagonista assoluto: le telecamere lo hanno beccato in un momento molto molto particolare ed il video ha fatto immediatamente il giro della rete. Lo sportivo negli ultimi giorni ha manifestato la sua preoccupazione circa il suo futuro e la sua partecipazione alle Olimpiadi. Il concorrente non riesce a essere sereno. Chiamato in Mystery, Alfonso Signorini gli ha svelato un’anticipazione durante la puntata di lunedì 6 novembre.

“Tra poco, o tra pochi giorni, arriverà la sentenza che aspetti da diverso tempo”. Sentenza che potrebbe precludergli per sempre, o meno, la possibilità di partecipare alle prossime Olimpiadi di Parigi. Sempre nel corso della puntata era intervenuta la madre.





GF 2023, Alex Schwazer osserva il bacio tra Letizia e Paolo

“Caro Alex, io sono molto orgogliosa per come ti stai comportando. Sei sempre stato una brava persona, sin da bambino non sei mai stato fermo. Siamo tutti vicini a te e siamo tutti orgogliosi di te”. Alex, da parte sua, si sta facendo valere dentro la casa del Grande Fratello. A parte un episodio in cui perse la testa contro Grecia è rimasto sempre nei ranghi.

Un po’ mento stavolta, davanti al bacio appassionato tra Paolo Masella e Letizia Petris. Alex era in piscina ed ha assistito silenziosamente a tutta la scena, sebbene entrambi erano certi di essere da soli in quel momento. “Quando si sono accorti del marciatore sono scoppiati a ridere. Sia Paolo Masella che Letizia Petris si sono scusati con lui, ma lo sportivo li ha rassicurati, dicendosi felice per loro”.

ALEX CHE GUARDA PAOLO E LETIZIA LIMONARE MI SENTO MALE #GrandeFratello pic.twitter.com/LnI7KBOh6C — Patty ミ☆ (@PattyCastiello) November 7, 2023

Qualcuno sui social ha commentato scherzosamente: “Ma cosa fa Alex? È un guardone?”. Mentre altri sono esplosi in una fragorosa risata. Il video è diventato virale nel giro di pochissimo tempo e la scena di Alex che ride compiaciuto davanti al bacio dei due ragazzi è diventato immediatamente un meme. Ed il pubblico è letteralmente esploso.