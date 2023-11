Bianca Guaccero, il lungo sfogo social dopo la chiusura del suo programma. È notizia di oggi, mercoledì 8 novembre, quella dello stop a “Liberi Tutti“, lo show di Rai3 che segnava il ritorno della conduttrice e attrice dopo l’esperienza a “Detto Fatto” dove aveva sostituito Caterina Balivo. Si trattava di una specie di game show in cui sei ospiti vip devono affrontare alcune sfide per uscire dalle stanze misteriose in cui sono rinchiusi.

Qualche segnale negativo sulla sopravvivenza del programma c’era già stato. Alcuni giorni fa, durante una sua ospitata a TvTalk su Rai 3, Bianca Guaccero aveva ammesso come “Liberi Tutti!” fosse un programma ancora in fase di perfezionamento e che, in parole povere, ci fosse ancora molto lavoro da fare. Il programma, oltre a registrare un esordio per nulla esaltante, era stato stroncato da diversi critici televisivi. Nelle ultime ore la conduttrice si è sfogata sul suo profilo Instagram.

Leggi anche: “Programma chiuso”. Dopo tre puntate arriva la decisione della Rai: batosta per la conduttrice





Il lungo sfogo social di Bianca Guaccero: “Non sempre si può trionfare”

La cancellazione del programma dopo appena tre puntate è un brutto colpo per Bianca Guaccero che ha condiviso in un post il suo stato d’animo: “La mia dedica d’amore, in questo ultimo mese, siete stati voi… l’affetto che mi avete dimostrato, la voglia di lottare insieme, di capire, di andare avanti e avere fiducia… siete stati sempre voi. (Ecco perché vi dedico questa foto). Ho avuto la possibilità di lavorare con un gruppo che io, ad oggi, considero un grande regalo.

“Nella vita non sempre si può trionfare… – prosegue Bianca Guaccero – Ma come diceva la frase di un film che ho amato tanto, (aldilà dei sogni) “a volte quando si perde si vince”… ed io, in questa esperienza, ho vinto rapporti nuovi, sodalizi di abbracci complici, paure condivise, così come mi sono stati dimostrati principi solidi ed etica. So che molti diranno “e che te ne fai?”… sarà, ma a 42 anni, mi sembra di aver capito che ciò che lasciamo agli altri, i ricordi che costruiamo con e per gli altri, siano la vera essenza dello stare al mondo”.

Lo stop a “Liberi Tutti” è arrivato dopo la chiusura dell’ultimo programma condotto da Bianca, “Detto Fatto”. Oggi, comunque, la conduttrice non si lascia andare alla negatività e lancia un messaggio positivo: “Abbiamo combattuto contro i giganti, nuotato contro critiche feroci, e talvolta con paragoni improbabili… Tenacemente provato a farvi arrivare tutto l’amore che abbiamo dentro. Ed abbiamo avuto anche quella “sana follia” che il rischio comporta, nel proporre qualcosa di nuovo“.

“Ed io sarò sempre fiera di averlo fatto – conclude Bianca – perché l’essenza di ognuno di noi passa anche e soprattutto dalle cose che non sempre vanno secondo i nostri piani. Personalmente penso che ogni scelta, restituisca sempre, e sottolineo sempre, pezzi importanti di consapevolezza, mattoni sui quali costruire grattacieli sempre più alti e più saldi. Grazie a tutti, davvero”.

“Peccato”. Bianca Guaccero, non poteva ricevere notizia peggiore: “Non va”