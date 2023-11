Rai, c’è la nota ufficiale: dopo solo 3 puntate si chiude il programma di Bianca Guaccero è tornata in Rai dopo aver concluso l’esperienza con Detto Fatto, il programma che fu di Caterina Balivo. Il suo pubblico non vedeva l’ora e per tutta l’estate ha intasato i post della conduttrice pugliese con messaggi sul suo tanto atteso ritorno in televisione. Ritorno che è avvenuto con “Liberi Tutti!”, format realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time, in collaborazione con Triangle Production. Si è trattato del primo ispirato al mondo delle Escape Room.

Una sorta di game show in cui sei ospiti vip di Bianca Guaccero devono affrontare alcune sfide per uscire dalle stanze misteriose in cui sono rinchiusi. Solo pochi giorni fa, durante una sua ospitata a TvTalk su Rai 3, la padrona di casa aveva ammesso come “Liberi Tutti!” fosse un programma ancora in fase di perfezionamento e che, in parole povere, ci fosse ancora molto lavoro da fare. Il programma, oltre a registrare un esordio per nulla esaltante, era stato stroncato da diversi critici televisivi.

Bianca Guaccero, la decisione ufficiale della Rai

A TvTalk, in particolare, erano state sollevate le questioni delle troppe urla e dei meccanismi poco chiari all’interno di “Liberi Tutti!”. Senza contare gli ascolti molto più che deludenti. Iniziato lo scorso 23 ottobre e in onda su Rai2, anche nell’ultima puntata andata in onda ha registrato numeri molto bassi. Da qui la decisione della Rai. Ufficiale.

Dopo solo 3 puntata, con una nota l’azienda di viale Mazzini ha reso nota la decisione presa sul programma di Bianca Guaccero: si chiude. “Rai2, per la prima serata, ha come mandato anche la sperimentazione di nuovi progetti. Liberi tutti! è un format originale italiano dedicato al fenomeno delle Escape Room, molto popolare tra i giovani, la cui sperimentazione, purtroppo, anche a causa dello scenario fortemente competitivo del giorno di messa in onda, non ha ottenuto i risultati attesi“.

Quindi i ringraziamenti: “In accordo con la società produttrice si è deciso pertanto di interromperne la programmazione. Si ringrazia comunque Triangle per la cura e la professionalità con cui ha seguito il progetto e parimenti tutti i protagonisti: Bianca Guaccero, che con grande generosità ha accettato la sfida, Beppe Iodice, i Gemelli di Guidonia e il Centro di produzione tv di Napoli“. La conduttrice ha scritto un lungo post a seguito della decisione della Rai.