Ballando con le Stelle, in che rapporti sono Rossella Erra e Selvaggia Lucarelli. Negli ultimi giorni si è molto parlato dello scontro tra la giornalista giurata dello show e Simona Izzo moglie di Ricky Tognazzi. Sono volate parole forti con l’attrice che ha fatto addirittura riferimento ai femminicidi. Successivamente Selvaggia se l’è presa con Ricky il quale inizialmente ha cercato di evitare la lite, poi però ha risposto a tono.

“A cosa devo rispondere? Alle tue provocazioni? Non mi piacciono le risse in pubblico. Dici cose sgradevoli che poco hanno a che fare col ballo. Usa la paletta a tua discrezione sui ballerini, non su altro che non ti compete” le parole di Ricky Tognazzi all’indirizzo di Selvaggia Lucarelli. D’altra parte tutti conoscono il carattere fumantino della giornalista che, tra l’altro, spesso dà giudizi contrastanti rispetto alla giurata del popolo Rossella Erra. Proprio quest’ultima ha svelato quale è il suo rapporto con la collega.

Rossella Erra svela il rapporto con Selvaggia: “Non ci frequentiamo”

Durante un’intervista a FanPage alla domanda del giornalista “Come sono fra voi i rapporti lontano dalle telecamere?” Rossella Erra ha risposto in modo caustico: “Non ci frequentiamo“. Al che il giornalista l’ha incalzata: “Ma tra i corridoi, almeno, vi sarete incontrate. Un buongiorno/buonasera?”. E la risposta è stata un po’ più articolata.

“Lei di solito arriva più tardi di me – ha spiegato Rossella Erra – comunque quest’anno sì, ci stiamo salutando. Con Selvaggia non c’è nulla di aprioristico. Anche perché io la seguo sui social. La seguo e l’apprezzo. Mi piace molto. Quindi quando nascono questi battibecchi, lei fa delle battute pungenti e sagaci e a me diventa difficile rimanere seria, però il problema fondamentale è uno. La pensiamo sempre diversamente e io non riesco a stare zitta. Se ho un dissenso, lo devo esprimere. Poi capisco che c’è un po’ di ritrosia a rispondere a Selvaggia. Parlo sempre e solo io”.

“Perché ritrosia nel rispondere a Selvaggia Lucarelli? – prosegue Rossella – È una donna intelligentissima ed è molto seguita sui social. Forse, tutto questo grande seguito mette in soggezione e molti hanno paura ad esporsi. Io però ci tengo a far rispettare la mia idea e soprattutto a far rispettare tutti i sacrifici che fanno i concorrenti durante la settimana, che magari si vedono vanificare tutto il buon lavoro fatto per un giudizio”.

Proprio sulla presenza a Ballando di Rossella si era espressa così la padrona di casa Milly Carlucci: “Con la signora Rossella è stato amore a prima vista. Il suo punto di vista è fresco, appassionato, di cuore ed è quello che serve in un programma dove, ad eccezione del parere tecnico di Carolyn Smith, ci sono giudizi vogliamo dire un po’ irritanti? Ma ci sta e allora il cuore di Rossella Erra propone un equilibrio e ci dà un’altra campana”.

