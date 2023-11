Ballando con le Stelle, Ricky Tognazzi distrugge Selvaggia Lucarelli. Ormai è un appuntamento fisso: le sparate di Selvaggia e la reazione, più o meno scomposta, di un concorrente, un collega, un passante, insomma chiunque basta che si litiga. Tutti sanno che il ruolo della giornalista è proprio quello di creare tensione e polemizzare, ma stavolta le è andata male. Nella puntata di ieri, sabato 4 novembre, si è tornati a parlare dello scontro tra Lucarelli e Simona Izzo.

La discussione tra Selvaggia Lucarelli e Simona Izzo va avanti da un paio di settimane. Addirittura l’attrice aveva sentenziato: “Che io diventi il tuo capro espiatorio, per te che sei veramente stata scorretta l’altra volta con me, perché hai chiesto a Ricky se i calci che dava erano per me, dovresti ricordare che a volte le donne muoiono per i calci degli uomini“. Insomma parole pesanti. Adesso Selvaggia è tornata alla carica con Ricky Tognazzi, ma quest’ultimo si è difeso alla grande e ha contrattaccato.

Selvaggia provoca Tognazzi che risponde e la stende

Subito dopo la performance di Ricky Tognazzi e Tove Villfor, Selvaggia Lucarelli ha attaccato l’attore: “Mi manca di te la motivazione. Nelle clip c’è sempre Simona. Evidente che soffri di una sorta sindrome di Stoccolma, con la tua carceriera (Simona Izzo, ndr), anche se per lei non simpatizziamo. Poi non rispondi mai”. Ricky ha mostrato grande self control e ha dato una lezione di stile molto apprezzata dal pubblico.

La replica è stata: “A cosa devo rispondere? Alle tue provocazioni? Non mi piacciono le risse in pubblico. Dici cose sgradevoli che poco hanno a che fare col ballo. Usa la paletta a tua discrezione sui ballerini, non su altro che non ti compete”. Applausi a scena aperta degli spettatori presenti. Selvaggia ha ripreso: “Perché l’altra volta quando Simona ha detto cose sgradevoli su di me non hai detto nulla?”. E Tognazzi: “Perché hai attaccato prima tu”.

@Ballando_Rai #BallandoConLeStelle queste polemiche tra selvaggia e simona fanno male al programma. Cosa ci importa a noi di come ricky e simona si gestiscono? Avete tolto leggerezza e divertimento. Cambiate la giuria!!! — stella (@stelasastella) November 4, 2023

Alla fine Ricky Tognazzi ha esclamato: “Ma mi vuoi fare veramente inc**re? Io faccio il mio gioco, mi faccio il mazzo tutta settimana per fare una cosa che non ho mai fatto”. Selvaggia ha proseguito: “Vivi questa esperienza come Tognazzi, non come il prolungamento di qualcosa”. E qui l’attore ha risposto: “Ma tu sei il prolungamento di che cosa?! Tu sei una provocatrice di professione, perché altrimenti qual è il tuo lavoro? Qual è? Me lo dici?”. Quindi è arrivato il momento di Simona Izzo: “In quanto alla sindrome di Stoccolma e al carcere ci sono persone che hanno ricevuto molte querele. E non sono io”. E Selvaggia: “Mandi pure minacce? I pizzini? Ti chiameremo Simona Pizzo”.

