Choc a Ballando con le stelle, l’ex giudice del programma è stato arrestato e tradotto in carcere. La notizia è arrivata nel primo pomeriggio di ieri. Per la grande famiglia del programma di Milly Carlucci un colpo duro da digerire. Secondo quanto riporta Libero: “il ballerino e volto televisivo rischia la bellezza di nove anni di carcere”. L’accusa nei suoi confronti è pesantissima: “spaccio di metanfetamina e altre sostanze stupefacenti. Nel corso delle perquisizioni effettuate nel suo appartamento, la polizia ha trovato quantitativi ingenti”.

“Tra le altre sostanze, anche 100 grammi di metanfetamina, 40 grammi di ketamina e tre bottiglie di popper. Una vera e propria centrale della droga, insomma. È stato trasferito nel carcere madrileno di Soto del Real, questo perché ha violato più volte l’obbligo di firma a cui era sottoposto in vista del processo, che inizierà il prossimo 8 aprile”.





Ballando con le stelle, arrestato l’ex giudice Rafael Amargo

Lui è Rafael Amargo, celebre ballerino di flamenco e giudice del programma di Milly Carlucci durante la nona e decima edizione. Uno choc per tutti. Rafael Amargo e i suoi spettacoli hanno ricevuto numerosi premi tra i quali: quattro Premi Max dell’Arte Scenica, due per AMARGO (Migliore spettacolo e Miglior interprete maschile di danza ), uno per POETA EN NUEVA YORK (Miglior interprete maschile di danza ) e uno per EL AMOR BRUJO (Miglior interprete maschile di danza ).

Il Premio Positano Leonide Massine di Danza come ballerino e coreógrafo ( premio ricevuto ad importanti ballerini o coreografi come Rudolf Nureyev, Carla Fracci, Maurice Bejart, Alexandra Ferri, Moses Pendleton, o Lindsay Kemp ), e il Premio APDE (Asociación de Profesores de Danza Española y Flamenco de España), insieme a Antonio Gades e Matilde Coral.

Uno degli ultimi lavori di Rafael Amargo come coreografo e’ stato nel musical ZORRO, con le musiche dei Gipsy Kings, diretto da Chris Renshaw (creatore del musical “We will Rock You” e “Taboo”), per la sua produzione nel West End di Londra gia’ rapresentato a: Parigi, Mosca, Bulgaria, Repúbblica Ceca, Tokio, Polonia e USA, prossimamente a Broadway.