Udite udite, a Ballando con le stelle 2023 sarebbe scoppiata la passione tra almeno tre coppie. L’indiscrezione arriva da Angelo Madonia, ballerino professionista del programma, che sui social si è lasciato andare ad una considerazione sibillina. “Comunque quest’anno secondo me ci sono più amori dell’anno scorso”, pur non facendo nomi gli indizi non mancano. Madonia, da parte sua, è un esperto di relazioni sbocciate all’interno del programma.

Un anno fa aveva trovato l’amore nella sua compagna di avventura, Ema Stokholma. Amore che non si sa in realtà che fine abbia fatto. Nell’ultima puntata, infatti, Guillermo Mariotto ha lasciato intendere di sapere qualcosa ancora sfuggito alle cronache rosa. Cosa è successo? Per chi non avesse visto il programma Mariotto non ci aveva girato tanto intorno.





Ballando con le stelle 2023, sarebbero nate almeno 2 coppie

Parlando al termine dell’esibizione di Paola Perego (il compagno di ballo della quale è proprio Madonia) aveva detto: “Voglio di più da Paola Perego. Quando lui ti ha trascinata hai inchiodato la gamba come un freno a mano. Ti devi lasciare andare. Guarda tutta quella roba di lui, che adesso è pure libero”. Da parte di Madonia nessun commento.

Preferisce, a quanto pare, parlare per gli altri spifferando su nuove coppie. La prima indiziata è quella composta da Lucrezia Lando e Lorenzo Tano. Le voci sulla presunta frequentazione tra loro si fanno sempre più insistenti. “Ho visto un bacio in albergo” hanno riferito alcuni gossip e papà Rocco Siffredi ha dato la sua benedizione.

Ci sarebbe una simpatia particolare, poi, tra Sara Croce e Luca Favilla con lei da poco uscita da una storia d’amore. E ancora tra Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina che stanno mostrando sempre di più di avere una chimica non indifferente sul palco e, dicono i super informati, anche fuori dal palco. Per ora non ci sono dati certi, solo gossip di corridoio, ma chi lo sa che l’amore non abbia bussato alla porta e che presto le coppie usciranno alla luce del sole.