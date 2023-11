La voce circolava già da qualche ora, poi Veronica Peparini e Andreas Muller l’hanno confermata nel salotto di Silvia Toffanin: aspettano due gemelle. Un annuncio bellissimo arrivato nel corso dell’intervista di coppia che si è innamorata ad Amici di Maria De Filippi a Verissimo. La coreografa ha 52 anni, il ballerino ed ex allievo della scuola più famosa della tv 27. Una differenza d’età importante ma solo sulla carta, visto che il loro amore dura ormai da 5 anni e presto saranno genitori di due bambine.

“Abbiamo avuto bisogno di un piccolo aiutino perché ho la mia età, ma dopo è venuto tutto subito per fortuna. Saremo genitori di due gemellini”, sono state le parole di Veronica Peparini che ha poi aggiunto: “Alla famiglia di Andreas abbiamo raccontato la gravidanza quasi subito, mentre abbiamo aspettato un po’ prima di dirlo alla mia perché io sono già mamma di due bambini e avevo un po’ paura della loro reazione”.

Veronica Peperini e Andreas Muller, il video prima della puntata di Verissimo

Veronica Peperini e Andreas Muller hanno annunciato di aspettare due femminucce una settimana fa a Verissimo, ma per fare comunque una sorpresa ai loro cari hanno organizzato il gender reveal party prima della messa in onda della puntata. Una festa semplice, nella loro sala prove, con gli amici più stretti e le rispettive famiglie.

“Dopo aver registrato la puntata di Verissimo con Silvia Toffanin, che ringraziamo di cuore per le emozioni vissute e condivise, siamo tornati a Roma per far sapere anche ai nostri cari, prima che lo vedessero domenica in puntata, il sesso delle nostre piccole”, ha scritto Andreas Muller su Instagram, dove hanno pubblicato il video di quel pomeriggio che si è poi tinto di rosa.

“Così come piace fare a noi – ha aggiunto – ci siamo organizzati al volo in sala, che è il posto in cui ci siamo conosciuti e il posto in cui ancora oggi coltiviamo il nostro legame e il nostro lavoro”. Piatti, dolci e bicchieri sia rosa che celesti, poi i due futuri genitori hanno spento le luci e al buio hanno chiesto ai bambini presenti una loro previsione. “Nella pancia di Veronica ci sono due maschi o due femmine?” si sente. E quando la luce si è riaccesa ecco una torta tutta rosa.