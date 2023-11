Veronica Peparini incinta a 52 anni, tutti i dettagli. Un annuncio splendido quello della coppia. Andreas Muller e la compagna hanno rivelato ai fan anche il sesso del bebè, anzi delle bebè. Saranno infatti due splendide femminucce. “Mamma e papà vi aspettano e non vedono l’ora di amarvi ogni oltre cosa”, recita la dedica del futuro papà. E adesso anche la futura mamma rivela ai fan alcuni dettagli in merito alla gradivanza sopraggiunta all’età di 52 anni.

Veronica Peparini incinta a 52 anni. “Sognavamo un futuro ancora più grande insieme ma mai ci saremmo aspettati che in arrivo ci fossero due principesse a riempire ancora di più le nostre vite. Mamma e papà vi aspettano e non vedono l’ora di amarvi ogni oltre cosa”, scrive Muller sul profilo social aggiungendo due fiocchetti.

Veronica Peparini incinta a 52 anni: tutti i dettagli della gravidanza

Ed è proprio nel salotto televisivo di Verissimo che la coppia ha rivelato alcuni dettagli sia sulla scoperta della gravidanza che sul momento in cui hanno annunciato alle famiglie il lieto evento. “Abbiamo avuto bisogno di un piccolo aiutino perché ho la mia età, ma dopo è venuto tutto subito per fortuna. Saremo genitori di due gemellini”, sono state le parole di Veronica che ha poi aggiunto: “Alla famiglia di Andreas abbiamo raccontato la gravidanza quasi subito, mentre abbiamo aspettato un po’ prima di dirlo alla mia perché io sono già mamma di due bambini e avevo un po’ paura della loro reazione”.

E ancora: “Invece loro hanno risposto tutti benissimo. I miei genitori e mio fratello erano felicissimi, i miei figli non vedono l’ora che arrivino”. Veronica ha poi raccontato qualcosa anche sul rapporto con Andreas: “Non c’è mai stata l’idea di lasciarci, nonostante la crisi. C’è stato un momento difficile tra noi due perché siamo due fumantini e ci arrabbiamo molto, ma è proprio in questi momenti in cui bisogna fermarsi un attimo e capire come andare avanti”.

La coppia dunque riceverà la gioia di tenere tra le braccia due splendide gemelline: “Abbiamo deciso di dare loro entrambi i cognomi, ci teniamo tanto”, ha raccontato ancora Veronica con occhi commossi dall’emozione al fianco del compagno. Il pubblico non poteva che rispondere con un caloroso applauso. Il pancino continua a crescere e i primi scatti sono resi disponibili sul loro profilo social.