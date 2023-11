Incredibile notizia su Veronica Peparini e Andreas Muller, pronti a dare un’informazione inaspettata ai loro fan, ovvero che diventeranno genitori. Nei giorni scorsi è stata annunciata la loro partecipazione a Verissimo, infatti prenderanno parte insieme alla trasmissione condotta da Silvia Toffanin nella giornata di domenica 5 novembre. E proprio in occasione di questa ospitata potrebbero fare un annuncio sensazionale, che è stato per ora anticipato da Isa e Chia e indirettamente anche da Deianira Marzano.

Quest’ultima non ha nominato esplicitamente Veronica Peparini e Andreas Muller, ma l’indizio ha portato gli utenti a ritenere che si trattasse proprio della donna e del ballerino. Si tratterebbe di una bomba gossip pazzesca, che farebbe saltare tutti dalla sedia per la gioia. La coppia, che sta insieme ormai da tanti anni, sarebbe inevitabilmente al settimo cielo e si godrebbe tutto l’affetto riservato dai loro moltissimi seguaci.

Veronica Peparini e Andreas Muller, in arrivo una grande notizia

Stando a quanto anticipato da Isa e Chia, che ha ricevuto una segnalazione molto interessante su Veronica Peparini e Andreas Muller, l’ex insegnante di Amici sarebbe in dolce attesa: “Ciao ragazze, vi scrivo perché ho appena visto la storia Instagram di Veronica Peparini dove annuncia la sua ospitata a Verissimo, e io e la mia amica finalmente troviamo fondato il nostro dubbio. Abitiamo nella stessa zona, li becchiamo spesso in giro e l’ultima volta che li abbiamo visti Veronica aveva un pancino sospetto“.

Poi è stato aggiunto: “Non so, magari è stata solo un’impressione, però la coincidenza e il tempismo di questa ospitata sono sicuramente curiose! Che dite, bebè in arrivo“. Ma c’è di più perché Veronica non aspetterebbe soltanto un figlio, ma sarebbe incinta di due a 52 anni, come rivelato da Deianira Marzano che però non l’ha citata direttamente: “Una famosa coreografa pare sia in attesa di due gemelli“. E ha postato un cuore rosso.

La pagina Instagram ufficiale di Verissimo non ha anticipato molto, infatti ha semplicemente scritto: “Un amore sempre più forte, sempre più sorprendente: domenica non perdete a Verissimo l’emozionante intervista di Veronica Peparini e Andreas Muller”.