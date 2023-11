Davvero sorprendente ciò che sta succedendo a Bianca Guaccero. Infatti, nelle ultime ore è stata travolta da una brutta notizia che non le farà dormire sonni tranquilli. E pensare che le premesse sembravano essere completamente diverse, dato il grande affetto dimostrato dai suoi fan. Invece la situazione le sta sfuggendo sempre più di mano e ora l’allarme è altissimo. Ci sono grandi preoccupazioni non solo da parte sua, ma anche di coloro che le hanno permesso tutto questo.

Bisognerà invertire la tendenza al più presto, in caso contrario l’incubo potrebbe continuare e per Bianca Guaccero il futuro sarebbe tutt’altro che roseo. La brutta notizia è stata ufficializzata nella mattinata di martedì 7 novembre, anche se non c’è stata la sua reazione. Certamente però non starà festeggiando e chissà se avrà ricevuto già qualche telefonata per informarla del momento, tutt’altro che rassicurante.

Bianca Guaccero, brutta notizia improvvisa: cosa succede

Bianca Guaccero ha saputo della brutta notizia, dopo la pubblicazione dei dati relativi agli ascolti televisivi. Parlando dei programmi serali, è andata benissimo la fiction I Bastardi di Pizzofalcone, trasmessa su Rai1, che ha ottenuto più di 3,6 milioni di telespettatori. Va comunque meglio il Grande Fratello di Alfonso Signorini, abile a conquistare 2,7 milioni di persone. Ma è la trasmissione della conduttrice ad aver acceso i riflettori della critica.

In prima serata c’è stata anche la trasmissione Liberi tutti! di Bianca, andata in onda su Rai2. Ma il risultato finale è stato letteralmente disastroso, infatti davanti al piccolo schermo si sono piazzati solamente 442mila telespettatori con share del 2,5%. Una delusione enorme per la donna, che si sarebbe aspettata ben altri risultati. E dovrà necessariamente fare di più se vorrà evitare grossi rischi, con possibili drastiche decisioni della Rai.

Liberi tutti! ha avuto inizio lo scorso 23 ottobre. Bianca Guaccero è la conduttrice, ma è supportata da Peppe Iodice e i Gemelli di Guidonia. Il varietà prende ispirazione dalle escape room, infatti sono previsti giochi e prove, ma il pubblico non è stato conquistato. Almeno fino ad ora.