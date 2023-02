Una vera e propria bomba gossip è stata sganciata in queste ore. Difficile quasi da credere, visto che lui si è lasciato da pochissimo, ma Bianca Guaccero avrebbe un fidanzato. Quest’ultimo è noto nel mondo della televisione e sul suo conto era uscita una notizia solamente poco prima, dato che la sua lunghissima relazione sentimentale sarebbe ormai giunta a termine. Ma non avrebbe perso tanto tempo e si sarebbe subito tuffato tra le braccia della bravissima e bellissima conduttrice televisiva.

Bianca Guaccero sarebbe riuscita quindi a trovare un fidanzato e la sua vita sentimentale sarebbe contraddistinta da grande gioia. Non ci sono annunci ufficiali da parte di lei e della sua presunta dolce metà, anche perché la storia d’amore sarebbe nata in grandissimo segreto e proseguirebbe non alla luce del sole. Eppure ora le voci sono uscite fuori e sono incontenibili. Non è da escludere che i due possano finalmente rompere il silenzio per confermare o smentire queste indiscrezioni.

Bianca Guaccero ha un fidanzato: la voce bomba

A riportare tutto è stata la pagina Instagram The Pipol Gossip, che è certa del fatto che Bianca Guaccero sia impegnata e abbia quindi un nuovo fidanzato. Nelle ultime ore il presunto partner della donna aveva fatto sapere che, dopo 14 anni vissuti insieme, aveva deciso di lasciarsi con l’ex Miriam: “La nostra storia è finita, è difficile dover spiegare il perché e forse non lo so nemmeno io. Il peso di dover far vedere alle persone che ci conoscono che vada tutto bene è diventato ormai insostenibile”, aveva aggiunto.

Secondo The Pipol Gossip, Bianca Guaccero starebbe frequentando l’attore e regista Gilles Rocca, ex protagonista di Ballando con le stelle e Tale e Quale Show: “Gilles Rocca, proprio ieri, ha scritto un post su Instagram dove annunciava ufficialmente la fine della relazione d’amore con la sua ormai ex compagna Miriam Galanti, dopo 14 anni insieme. Oggi alcuni rumor darebbero per certo l’inizio di una nuova frequentazione tra l’attore e una conduttrice amatissima del piccolo schermo: Bianca Guaccero. I due starebbero insieme in gran segreto“.

Parlando della vita privata di Bianca Guaccero, ha avuto in passato un matrimonio con il regista Dario Acocella. Dalla loro unione amorosa è nata una figlia. Poi nel 2017 i due hanno deciso di lasciarsi definitivamente. E ora lei avrebbe ritrovato la felicità con Gilles.