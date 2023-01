“Finalmente!”. Bianca Guaccero, dopo il lungo silenzio la sorpresa più grande

Bianca Guaccero, ritorno col botto in tv. Dopo l’esperienza con “Detto Fatto” la conduttrice pugliese è rimasta lontana dalla televisione. Dopo l’amaro addio al programma – aveva detto “Ho incontrato una famiglia, ho passato con loro la maggior parte del mio tempo” – Bianca ha cambiato vita e perfino città. Ora vive a Roma e ovviamente ha aggiornato i suoi fan tramite social parlando anche della figlia Alice: “Abbiamo cambiato città, quindi sarà il primo giorno di scuola qui a Roma nella sua nuova classe, con i nuovi compagni che ancora non ha conosciuto”.

Nonostante gli ultimi dati di ascolto non fossero entusiasmanti, l’affetto del pubblico per Bianca Guaccero e Detto Fatto non è mai venuto meno: “Quanti messaggi belli mi state scrivendo…migliaia e migliaia! Continuate ad esprimere amore per noi e per Detto Fatto”. Fan che adesso saranno contentissimi di sapere l’ultima grande novità sulla loro beniamina. È stata lei stessa a farlo sapere a tutti.

Bianca Guaccero, grandissima novità in arrivo

Dopo l’addio a Detto Fatto e la fine della fiction “Fino all’ultimo respiro” Bianca Guaccero si è ‘reinventata’ con un nuovo format su Instagram dove condivide con esperti consigli sugli argomenti più diversi. In alcune delle ultime story, tuttavia, la conduttrice e attrice ha fatto intendere un suo imminente ritorno in tv. E si tratta di un ritorno col botto. Bianca, infatti, ha pubblicato un video in cui si trova a Sanremo…

Come tutti sanno ben presto Amadeus condurrà il nuovo Festival della canzone italiana affiancato da Chiara Ferragni, Francesca Fagnani, Paola Egonu e Chiara Francini. Non ci dovrebbe essere posto per un’altra co-conduttrice, ma a quanto pare anche Bianca Guaccero potrebbe salire sul palco dell’Ariston. Il video girato a Sanremo di per sé non dice nulla: la conduttrice potrebbe semplicemente partecipare come spettatrice. Ma in un’altra story i dubbi sembrano scomparire.

Sempre su Instagram Bianca Guaccero ha pubblicato la foto di due autori davanti al pc con la scritta: “Qui si lavora seriamente”. Subito in tanti hanno commentato: da un lato chi la vorrebbe a Sanremo, dall’altro chi risponde “Ma non avete visto le IG stories? Bianca è a Sanremo! Che vorrà dirci? 🤩🤩🤩🤩🤩🤩”. Ormai manca davvero poco, una manciata di giorni, all’inizio del Festival che partirà il prossimo 7 febbraio. E, a quanto pare, anche Bianca Guaccero si sta preparando per la kermesse più attesa della tv e della musica italiane.

