Dopo quattro edizioni, Bianca Guaccero ha detto addio a Detto Fatto. Il programma di tutorial di Rai2, infatti, non è stato confermato per questa stagione televisiva ed è stato sostituito da Bella Ma’ di Pierluigi Diaco. Di recente, però, Bianca Guaccero ha annunciato di aver cambiato vita e di essersi trasferita a Roma. “Ragazzi oggi primo giorno di scuola di Alice”, ha detto nelle sue storie su Instagram, ha poi continuato il suo racconto svelando: “Abbiamo cambiato città, quindi sarà il primo giorno di scuola qui a Roma nella sua nuova classe, con i nuovi compagni che ancora non ha conosciuto”.

Insomma gli impegni televisivi sono in pausa al momento, ma Bianca Guaccero non si ferma e pensa alla sua famiglia in particolare a sua figlia alla quale è legatissima. Di recente le ha dedicato un post sui social scrivendo “La mia modella preferita” a corredo di una foto in cui si vede la piccola che si mette in posa e indossa una maschera blu. Tanti i commenti che sono fioccati anche da parte di amici e colleghi: “Che bella”, scrive Miriam Candurro, “Quanto è cresciuta”, fa eco Jonathan Kashanian.

Bianca Guaccero, la famiglia si allarga: arriva un cane

Nel frattempo si registra una importante novità per Bianca Guaccero. La popolare conduttrice e attrice in queste ore sui suoi profili social ha annunciato che la sua famiglia si allarga. Va subito detto che non si tratta dell’arrivo di un figlio, non è incinta, ma bensì accoglierà nella sua famiglia un cagnolino. Nel dettaglio, infatti, la conduttrice tra le sue Instagram Stories ha postato la foto di una cuccia con l’emoticon del cagnolino e questo commento: “Aspettandoti”. La famiglia si allarga per la gioia della piccola Alice, la figlia di Bianca Guaccero nata dalla relazione con il regista Dario Acocella.

L’ex conduttrice di Detto Fatto non ha mai nascosto il suo desiderio di volere altri figli: è pazzamente innamorata della figlia e avrebbe voluto avere anche una seconda maternità. Tuttavia, il matrimonio con il regista è naufragato dopo poco e da allora l’attrice e conduttrice, pur essendo spesso al centro del gossip con vari flirt veri o presunti, non ha avuto una storia stabile e solida con cui progettare altri figli. Bianca Guaccero in più occasioni ha smentito i vari flirt che siti e giornali le attribuivano, dalla relazione con l’ex calciatore Nicola Ventola, suo primo fidanzato nella adolescenza fino al presunto flirt con Fabrizio Moro smentito da entrambi che parlano di lunga e sana amicizia.

Mentre era in vacanza Bianca Guaccero ha lanciato un indizio ai suoi tantissimi follower. “Quando mi rivedrete in tv? Presto ve lo prometto!”: la conduttrice ha parlato così sul suo ritorno sul piccolo schermo. Stando alle sue parole, l’attrice e condutrice tornerà comunque in tv. Anche se non si sa ancora dove e quando. La presentatrice tv non si è sbilanciata più di tanto e non ha fornito maggiori dettagli.