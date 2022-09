Bianca Guaccero, nuova vita lontana dalla tv. La conduttrice di Bitonto, chiusa la sua esperienza su Rai 2 con Detto Fatto, ha deciso di trasferirsi a Roma. Sul suo futuro sono tanti i rumors. La conduttrice pugliese ha sì assicurato un ritorno in tv, ma senza spoilerare molto. Un addio duro quello a Detto Fatto, che Bianca ha guidato per 4 anni, e non senza lacrime. Nel corso dell’ultima puntata aveva infatti tenuto a ringraziare tutti. “Ho incontrato una famiglia, ho passato con loro la maggior parte del mio tempo”.



“Abbiamo affrontato tante difficoltà grazie all’amore e alla bellezza che circola a Detto Fatto”. La chiusura del programma non è arrivata comunque come un fulmine a ciel sereno. Negli ultimi anni il factual di Rai2 è andato via via perdendo telespettatori. Nella sesta edizione, 2017, si parlava di quasi un milione (927mila), poi nella settima, 2018, scesi a 898mila e infine 627mila nel 2019 ottava edizione.





Bianca Guaccero, dopo l’addio alla Rai nuova vita lontana dalla tv



L’emorragia di pubblico è proseguita. Una cosa però non è cambiata dalla chiusura: l’affetto dei fan che Bianca ha voluto ringraziare nelle settimane scorse postando tra le Storie i tanti messaggi ricevuti. “Quanti messaggi belli mi state scrivendo…migliaia e migliaia! Continuate ad esprimere amore per noi e per Detto Fatto”, ha scritto Bianca Guaccero. (Leggi anche “Sono tutte ca…”. Le Iene, lo sfogo di Bianca Guaccero a Mediaset. E volano parole pesanti)



Che è evidentemente entrata nei cuori del pubblico che ancora non si fa una ragione di questa cancellazione. “Questa è la ricompensa più grande e vera! GRAZIE!”, ha aggiunto lei, ovviamente felice per tanta stima e amore. Il futuro, come detto, è tutto da scrivere. Nella giornata del 12 settembre avrebbe dovuto avere inizio il programma di Bianca Guaccero. E per l’occasione lei ha voluto pubblicare un video su Instagram per soffermarsi sulla trasmissione.



Ha postato per l’esattezza un filmato nel quale lei era intenta a fare un balletto con Jonathan Kashanian nel corso del format Rai. Per il resto Bianca Guaccero si occupa ora di fare la mamma a tempo pieno e si gode un momento speciale della figlia Alice, il primo giorno di scuola: “Abbiamo cambiato città, quindi sarà il primo giorno di scuola qui a Roma nella sua nuova classe, con i nuovi compagni che ancora non ha conosciuto. Devo dire che sono molto emozionata e anche Alice”.

