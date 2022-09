“Lo faccio per voi”. Bianca Guaccero, basta un video a scatenare i suoi fan: tutti emozionati

Momenti di fortissime emozioni dopo il gesto di Bianca Guaccero, che ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram. Ha aspettato il mese di settembre l’ex presentatrice di Detto Fatto per compiere questo gesto che indubbiamente resterà nella memoria di tutti. La nostalgia è già travolgente e i suoi fan sono rimasti davvero commossi da questa decisione assunta dalla conduttrice televisiva. Tra l’altro, ha scelto non a caso la data del 12 settembre, che avrebbe rappresentato un giorno davvero importante per la pugliese.

Giorni fa Bianca Guaccero, prima dunque che caricasse questo video su Instagram, aveva detto: “Quando mi rivedrete in tv? Presto ve lo prometto!”: la conduttrice ha parlato così sul suo ritorno sul piccolo schermo. La sua trasmissione, Detto Fatto in onda su Rai 2, non sarà trasmessa a settembre, ma stando alle sue parole, Bianca Guaccero tornerà comunque in tv. Anche se non si sa ancora dove e quando. La presentatrice tv non si è sbilanciata più di tanto e non ha fornito maggiori dettagli.





Bianca Guaccero, video su Instagram per ricordare Detto Fatto

Nella giornata del 12 settembre avrebbe dovuto avere inizio il programma di Bianca Guaccero, Detto Fatto, che però è stato eliminato dal palinsesto della Rai. E per l’occasione lei ha voluto pubblicare un video su Instagram per soffermarsi sulla trasmissione. Ha postato per l’esattezza un filmato nel quale lei era intenta a fare un balletto con Jonathan Kashanian nel corso del format Rai. E tantissime sono state le reazioni degli utenti sotto il suo post, come sottolineato dal sito Ultimenotizieflash in un articolo.

Questi i commenti principali ricevuti da Bianca Guaccero: “Mancherete tanto, grazie per gli anni passati insieme. Per favore, create qualcosa di nuovo ma insieme”, “Quando si renderanno conto dello sbaglio che hanno fatto sarà troppo tardi”, “Finché non tornerai tu, non ci saranno più bei pomeriggi. L’allegria, la bellezza, i sorrisi fantastici e la tua bellissima voce ci mancano tantissimo. Ti aspettiamo con tanto amore”, “Non dimenticarti mai di noi cara Bianca, noi saremo sempre qui e ti aspetteremo”.

Bianca Guaccero come didascalia ha semplicemente riportato: “Oggi vi saluto così”. E ha taggato non soltanto Jonathan Kashanian, ma anche Carla Gozzi e Gianpaolo Gambi, che lavoravano insieme a lei a Detto Fatto. Non è facile per il pubblico abituarsi all’assenza della conduttrice dal piccolo schermo Rai. Anche se molto presto potrebbe ritornare grande protagonista con altro.

Bianca Guaccero, questa sì che è una bella novità: annuncio a sorpresa in vacanza