Bianca Guaccero, la vacanza continua. Un’estate densa per Bianca dopo l’addio a Detto Fatto. Era il 5 maggio quando, dopo ben 4 edizioni della trasmissione che l’hanno vista alla guida del timone, con gli occhi lucidi per l’emozione, la conduttrice italiana ha salutato calorosamente il suo amato pubblico di fan.

Bianca Guaccero, vacanza in compagnia. Pochi giorni fa per l’ex conduttrice di Detto Fatto era arrivato il momento di rivedere le sue più care amiche e trascorrere insieme una serata all’insegna del divertimento e dello svago. “Erano anni che non ballavo così”, scrive nel post subito dopo la serata trascorsa con le amiche.





Bianca Guaccero, vacanza in compagnia di una persona speciale

“Forse perchè ho iniziato presto a lavorare, forse perchè parte di quell’adolescenza non l’ho vissuta”, confessa Bianca Guaccero. Prima in Puglia dagli affetti più cari e poi un’altra magica destinazione. Bianca Guaccero decide di portare in Trentino Alto Adige una delle persone pù importanti della sua vita. (Bianca Guaccero non trova le parole. Fa vedere tutto).

Non potevamo che riferirci alla figlia Alice, nata dall’amore con Dario Acocella. Bianca Guaccero scrive su Instagram: “E alla fine ho portato anche te nei posti che più amo al mondo. Trentino Alto Adige”. Dalla tintarella sotto il caldo sole delle spiagge pugliesi alle lunghe passeggiate nel verde, pronta a continuare a ricaricare le batterie in vista della nuova stagione televisiva.

Sorprese per il pubblico di fan che continua a seguirla, ma nel frattempo sempre bene mettersi “in cammino” di buona ora e respirare a pieni polmoni l’aria pulita di montagna. E a proposito di nuovi progetti, l’indiscrezione sul prossimo show con Mia Ceran potrebbe andare incontro a una conferma o smentita.

