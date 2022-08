“Cosa mi ha fatto la sua famiglia”. UeD: Chiara Rabbi, il retroscena dopo l’addio a Davide Donadei

La loro separazione era arrivata improvvisa al punto che nessuno tra i fan di Uomini e Donne, né di Chiara Rabbi e Davide Donadei ci voleva credere. Sui motivi aveva tentato di fare luce la pagina Instagram thepipol_gossip. “Davide Donadei e Chiara Rabbi, ex Tronista (lui) e corteggiatrice (lei) di ‘Uomini e donne’ si sono lasciati da un mese circa. Senza fornire spiegazioni ma usando la solita tattica social del ‘like non like’. Poche parole niente di più. Eppure noi di Pipol li avevamo sorpresi insieme in queste immagini inedite quando insieme hanno partecipato alla loro ultima uscita di coppia ufficiale”.



“Per registrare un programma top secret condotto da Fabio Esposito sul food (dal titolo top secret) e in onda a partire dal prossimo autunno. Da quel momento Davide e Chiara, dopo la registrazione, si sono detti addio. Ma cosa è successo tra i due? Noi possiamo rivelarvi che lui sognava il #gfvip e lei inseguiva nuove opportunità lavorative. La crisi post Covid si è abbattuta anche sul ristorante in Puglia di Davide per questo il reality era una valida alternativa per portare a casa soldini”.





Uomini e Donne, Chiara Rabbi difende Davide Donadei



“Chiara, cercava anche lei nuove esperienze in tv. Sarà stata la voglia di popolarità a dividerli? O la storia nei loro cuori era finita da un pezzo? Anche perché l’amore non è sognare la fama ma è fame di famiglia… Lui nel corso di un’intervista aveva rivelato come: “Il Grande Fratello è quello che mi piace più di tutti, da fare al di là del percorso all’interno di sè stessi, quindi è nel mirino, è una cosa che spero tanto”. Eppure non sembra questa la ragione della rottura che resta fumosa. (Leggi anche “Hai visto cosa ha fatto?”. GF Vip, Lulù racconta tutto a Barù: Davide Silvestri smascherato)



Come fumose le voci su che Donadei abbia sfruttato Rabbi con il solo scopo di farla lavorare nel suo ristorante: “Perdonatemi! Ma io ho visto solo che quando stava con Chiara l’ha quasi sempre fatta lavorare invece adesso si è dato alla bella vita…così non si fa!”. Parole a cui Chiara ha risposto a tono chiarendo come la madre dell’ex tronista l’avrebbe sempre trattata come una figlia, provvedendo a tutti i suoi bisogni.



“Allora, sia chiaro una volta per tutte, è giusto che pensiate quello che volete ma non potete permettervi di mettere in mezzo questioni che non conoscete. Nessuno mi ha fatto lavorare e nessuno mi ha sfruttato anzi mi ha sempre trattata da regina e mi ha fatto fare la “padrona”. Ho letto tante cose che fanno male, non solo a noi ma anche alle nostre famiglie! Non ho fatto la “schiava” di nessuno anzi, se la dobbiamo dire tutta, sua mamma mi ha servita e riverita meglio di una figlia, a casa e nel ristorante. Quindi questo non posso permettervelo. Se volete giudicare i suoi comportamenti attuali va bene, ma nelle questioni lavorative non mettete bocca”.

“Non avevo scelta”. UeD: Chiara Rabbi, con Davide Donadei è davvero finita. Il doloroso motivo