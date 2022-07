Uomini e Donne, tra Chiara Rabbi e Davide Donadei è il momento dei titoli di coda. Dopo un fiume di indiscrezioni e chiacchiere c’è la conferma. A parlare è la diretta interessata. Che se da una parte spiega i motivi, dall’altra non rinuncia ad attaccare chi, in queste settimane, le è stata con il fiato sul collo. Già nei giorni scorsi non aveva usato mezzi termini. “Sono abituata a ricevere la m…da ormai, dal primo giorno che sono scesa, durante tutto il percorso e per un anno e sei mesi – aveva esordito Chiara Rabbi in una Storia – Nonostante ciò, e fidatevi ci ho sofferto e continuo a starci male, sono sempre andata avanti a testa alta”.



E ancora: “Ora però non capisco tutta questa cattiveria nei nostri confronti, tutti che hanno già sentenziato un qualcosa che manco io so. Ma soprattutto la gente che ci descrive come lo zoppo e il picconiere!”. Nelle ultime ore il livello della discussione si era alzato intorno a chi sostiene che sia lei la causa della rottura.





Uomini e Donne, tra Chiara Rabbi e Davide Donadei è finita: erano insieme da 1 anno e mezzo

“Stanno girando un miliardo di voci troppo pompate! Adesso improvvisamente sono un mostro! Non lo sono, non lo sono mai stata, non sono proprio quella che mi descrivete”. L’invettiva non è finita qui. “Poi non so perché tanta gente s’inventa e mette bocca in cose mai successe! Grazie al cielo le poche persone che mi hanno conosciuto veramente mi vogliono bene, mi stimano e mi rispettano”. (Leggi anche “Basta!”. Francesco Totti, il vaso è colmo: ora è pronto a dare la sua versione)

E ancora: “Grazie a Dio sto a posto così”. Quindi è passata a spiegare il motivo della fine della storia che aveva fatto sognare i milioni di fan di Uomini e Donne. “Poi per quanto riguarda la nostra situazione, io non ho nulla da dire. In un anno e mezzo siamo stati… felici e tutto quello che ci pare. Probabilmente è un motivo di sentimenti, tutto qui”, ha concluso.

Nessun tradimento quindi, semplicemente amore finito. Donadei, per ora, se ne sta zitto zitto, preferendo non commentare. Possibile che nelle prossime ore deciderà di fare una comunicazione ufficiale magari portando all’attenzione dei fan il suo punto di vista che potrebbe non coincidere con quello di Chiara.

“Non infierite”. Chiara Rabbi, la crisi è più che confermata con Davide Donadei