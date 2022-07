“Non infierite”. Chiara Rabbi, la crisi è più che confermata con Davide Donadei

Chiara Rabbi crisi con Davide Donadei. Ormai sembra acclarata la tempesta che si abbattuta sulla coppia tanto amata di UeD. Le indiscrezioni la davano per certa da settimane, poi nelle scorse ore è arrivata la conferma dell’ex tronista, che ha chiesto rispetto e privacy ai propri follower.

“Non mi aspetto sensibilità da nessuno. Vi assicuro che ci facciamo già male da soli. Non infierite”, ha fatto sapere Davide Donadei. Ora è invece Chiara Rabbi a spiegare la crisi, dunque che la relazione nata a UeD sta vivendo un periodo di forte e intensa difficoltà, non esitando a scagliarsi contro chi in questi giorni ha dispensato “cattiverie” nei loro confronti.





“Sono abituata a ricevere la m…da ormai, dal primo giorno che sono scesa, durante tutto il percorso e per un anno e sei mesi – ha esordito Chiara Rabbi in una Storia – Nonostante ciò, e fidatevi ci ho sofferto e continuo a starci male, sono sempre andata avanti a testa alta. Ora però non capisco tutta questa cattiveria nei nostri confronti, tutti che hanno già sentenziato un qualcosa che manco io so. Ma soprattutto la gente che ci descrive come lo zoppo e il picconiere!”.

Quindi Chiara Rabbi ha confermato che la love story con Davide sta attraversando una fase complicata. Ma non ci sono colpevoli né cattivi contro cui puntare il dito: “Dal primo giorno ci ha contraddistinto la sincerità e non abbiamo mai nascosto la nostra vita a nessuno, abbiamo condiviso le nostre scelte con voi perché era giusto farlo!”.

“Ora come tutte le relazioni vere stiamo attraversando un momento difficile dove nessuno è colpevole e nessuno è cattivo, siamo solo due ragazzi che stanno male ma che non fanno del male a nessuno, quindi se poco poco un briciolo di umanità vi è rimasta non infierite che di cattiverie ne è pieno il mondo”, ha concluso Chiara Rabbi che, stando alle ultime indiscrezioni, è tornata nella sua città natale, Roma, lasciando quindi la casa in cui conviveva con il fidanzato.

