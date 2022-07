L’ex tronista UeD sparita dai social: dietro ci sono “motivi spiacevoli”

Da tempo l’ex tronista non si fa più vedere e non aggiorna i fan, che quindi hanno iniziato a preoccuparsi: Veronica Burchielli sparita. Via dai social, dunque dai radar: l’ultimo post risale a marzo scorso, per la precisione al 29. Da quel momento in poi il nulla. E qualcuno ha chiesto informazioni all’esperta di gossip Deianira Marzano.

“Sai niente di Veronica Burchielli? È sparita da Instagram da più di due mesi”, ha scritto una sua follower. L’influencer ha svelato di avere ricevuto numerose segnalazioni di questo tipo: “In tante mi hanno domandato in questo periodo. Un bravissima ragazza! Se qualcuno sa qualcosa…”.





Veronica Burchielli sparita: “Cosa è successo all’ex tronista UeD”

Non solo Veronica Burchielli non aggiorna la sua bacheca da 4 mesi: anche le sue Storie e la pagina del suo brand non sono attive. Insomma, si sono perse le tracce dell’ex corteggiatrice e poi tronista che da UeD uscì Alessandro Zarino e che oggi è seguita da oltre 220mila follower. Ci ha pensato la pagina Very Inutil People a dare una spiegazione.

A domanda diretta di un utente e citando una “fonte bene informata”, tra le Storie di Instagram la pagina spiega che Veronica Burchielli, che è diventata nota al grande pubblico nel 2019, si sarebbe presa una pausa dai social “per motivi spiacevoli”. Poi si entra nei dettagli, anche se va precisato che dalla diretta interessata non c’è alcun commento a riguardo.

“Veronica Burchielli – si legge – si è presa una pausa da Instagram e penso anche dalla vita pubblica in generale, in seguito a diversi problemi di autostima. Negli ultimi mesi aveva preso diversi chili e sul web avevano iniziano ad offenderla, facendole notare i chili di troppo. Il body shaming e cyberbullismo l’hanno sicuramente fatta stare male e ha deciso di prendersi una pausa. Ha fatto solo che bene!”.

Veronica Burchielli e Andrea Iannone: l’ex UeD rompe (finalmente) il silenzio