Uomini e Donne, la voce di una crisi tra Chiara Rabbi e Davide Donadei è sempre più forte. A lanciare la bomba nei giorni scorsi era stato l’esperto di gossip Amedeo Vanza. Sulla sua pagina social scriveva: “Conosco Davide e Chiara da circa 1 anno, e conosco perfettamente la loro storia. Vera, autentica, e fatta di grandi sacrifici. Una coppia nata in tv ma che ha da subito messo le basi per formare un rapporto reale, senza lustrini o finto lusso”.



“Purtroppo è vera la notizia che i due stanno attraversando un momento di profonda crisi dovuta a problemi loro personali (zero tradimenti o mancanze di rispetto) – continua Venza su Davide Donadei Chiara Rabbi – Semplicemente lati caratteriali differenti che hanno portato i due ad allontanarsi! Ho raggiunto entrambi telefonicamente e con poche parole mi hanno purtroppo confermato il tutto. Auguro a questa coppia di ritrovare il giusto equilibrio e se ciò non dovesse accadere spero che per entrambi si possano aprire le porte della felicità”.





Uomini e Donne, Chiara Rabbi e Davide Donadei in crisi: la verità



Parole a cui avevano fatto seguito quelle di Deianira Marzano. Tempo fa, in un’intervista a Uomini e Donne Magazine, Chiara Rabbi aveva ammesso di essere la più gelosa dei due e aveva anche rivelato che spesso alcune donne “giravano attorno” al suo fidanzato. L’ex corteggiatrice aveva postato sulle sue storie Instagram un pensiero sull’amore, che pare proprio essere rivolto a Davide. “Quei due erano l’imperfezione, ma insieme diventavano la perfezione”. (Leggi anche Bimbo di 2 anni muore travolto dall’auto del papà: il fratellino avrebbe inserito la marcia)



Un tempo che sembra lontano. Come se non bastasse alla crisi affettiva sembra aggiungersi anche quella lavorativa. Chiara e Davide hanno aperto un locale insieme ma le cose non stanno andando benissimo. L’ex tronista ha condiviso lo screenshot di una chat in cui viene informato che è stato disdetto un compleanno “di una ventina di bambini, per covid”. Donadei prende questa notizia in modo abbastanza negativo: “No vabbé, clamoroso. Non ce la faccio più, davver. Cioè capite? Così è difficile! 21 luglio”.



A chi gli chiedeva della sua storia con Chiara ha detto: “Non mi aspetto sensibilità da nessuno. Vi assicuro che ci facciamo già male da soli. Non infierite”. Insomma la crisi sarebbe confermata e una soluzione non proprio dietro l’angolo.

Davide Donadei e Chiara Rabbi, la voce poi la conferma: brutta notizia per il pubblico UeD