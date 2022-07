Davide Donadei e Chiara Rabbi, la voce poi la conferma: brutta notizia per il pubblico UeD

Brutte notizie in arrivo per i fan di UeD: l’ultima riguarda Davide Donadei Chiara Rabbi. La coppia si è scelta nello studio di Maria De Filippi poco più di un anno fa ma è presto balzata in alto nella classifica delle più amate dal pubblico del programma. Ma ultimamente starebbe vivendo una profonda crisi.

La notizia è praticamente ‘dell’ultim’ora’ e a spifferarla è l’esperta del gossip e influencer Deianira Marzano, che per prima ha parlato di grossi problemi di cuore per ex tronista ed ex corteggiatrice. Lo ha fatto tra le Storie Instagram e come se non bastasse ha pubblicato anche una segnalazione.





Davide Donadei Chiara Rabbi “in forte crisi”

“Chiara Rabbi e Davide Donadei forte crisi, lei è tornata a Roma. Speriamo sia risolvibile”, ha scritto Deianira Marzano, che ha anche ricevuto una segnalazione a riguardo da parte di una follower. “Ho visto una storia di Chiara, dice che è a Roma per un evento di Shein, ma non ha smentito la tua storia dove parlavi della crisi”.

“La crisi c’è e lo so da fonti certe”, la replica dell’esperta di gossip. Non aggiunge altro ma lo fa il collega Amedeo Venza, che ha deciso di contattare i due facendosi confermare i rumor. “Conosco Davide e Chiara da circa 1 anno, e conosco perfettamente la loro storia. Vera, autentica, e fatta di grandi sacrifici. Una coppia nata in tv ma che ha da subito messo le basi per formare un rapporto reale, senza lustrini o finto lusso”.

“Purtroppo è vera la notizia che i due stanno attraversando un momento di profonda crisi dovuta a problemi loro personali (zero tradimenti o mancanze di rispetto) – continua Venza su Davide Donadei Chiara Rabbi – Semplicemente lati caratteriali differenti che hanno portato i due ad allontanarsi! Ho raggiunto entrambi telefonicamente e con poche parole mi hanno purtroppo confermato il tutto. Auguro a questa coppia di ritrovare il giusto equilibrio e se ciò non dovesse accadere spero che per entrambi si possano aprire le porte della felicità”. Dai diretti interessati, però, ancora nessuna conferma ufficiale.

