“Sì, stiamo ancora insieme”. Sparita dopo UeD, la coppia rompe il silenzio: nessuno se lo aspettava

Sono tornati a Uomini e Donne. Entrambi avevano colpito il pubblico, oltre un anno fa, con la loro bellissima storia d’amore. E, citando Oscar Wilde: “l’amore è l’unica cosa in questo mondo che copre tutto il dolore e ci fa sentire ancora meravigliosi”. Il dolore, però, c’è. Anche quando c’è l’amore. Ne hanno parlato proprio i due recentemente invitati da Maria De Filippi per la scelta di Matteo Ranieri con il quale si era creato un bel rapporto.

Lui scelse lei invece di Beatrice Buonocore. Durante il momento cruciale l’ex tronista ammise: “C’è stato un momento in cui non pensavo tu potessi essere la persona giusta per me. Poi ci sono state delle esterne importanti, come quella in camerino dopo la puntata. C’eravamo solo io e te sul divano con delle mascherine dove tu piangevi, io ti stringevo e stavamo benissimo. Poi, a Roma davanti alla Fontana di Trevi abbiamo espresso un desiderio, il mio era di trovare la persona adatta a me. Non lo so se quel desiderio si è realizzato, però quella persona sei tu”.





In una intervista a Uomini e Donne Magazine Chiara Rabbi e Davide Donadei hanno affermato che la convivenza va benone. Certo, ci stanno “alti e bassi, com’è normale all’inizio di una relazione”. In particolare Chiara ha deciso di lasciare la sua casa e andare ad abitare da lui, a Parabita, provincia di Lecce, in Puglia. Davide ha affrontato alcuni problemi di salute, lei comunque ha trovato lavoro e sembrava che le maggiori difficoltà fossero alle spalle. Ma forse non è proprio così.

Tra Davide Donadei e Chiara Rabbi ci si è messa una donna. Anzi, forse anche più d’una. In che senso? L’ex corteggiatrice di UeD ha spiegato di non essere gelosa, ma di non fidarsi di “alcune donne che gli girano intorno”. Secondo lei il compagno è un po’ ingenuo: “A volte Davide non ha capito gli intenti di queste persone”. Insomma lui ha preferito non rovinare i rapporti, del tipo ‘vivi e lascia vivere’. Ma Chiara confessa: “Ci sono stata molto male”.

Chiara Rabbi non pare aver digerito certi comportamenti di Davide Donadei: “Non ha esattamente preso le mie parti. Certe cose sono inconcepibili”. Poi arriva la rivelazione: una ragazza “ci ha provato con Davide”. Lui ha pensato che la sua donna esagerasse, ma invece Chiara aveva ragione. Lei desiderava che lui “allontanasse questa persona”. Comunque, incomprensioni a parte, la relazione di Davide e Chiara prosegue. E, d’altra parte, che amore sarebbe senza un pizzico di gelosia?

