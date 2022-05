Davide Donadei, il viso rovinato. È trascorso diverso tempo da quando i fan non hanno più avuto sue notizie. Ma l’ex tronista di Ued ha preso una pausa per un motivo ben preciso e solo oggi decide di rompere il silenzio su un problema di salute che non vuole più nascondere.

Davide Donadei e un problema di salute. L’ex tronista sui social decide di spiegare tutto ai fan e mostrare le foto del viso rovinato: “Volevo parlavi di una cosa… 1 anno fa ho trascorso un periodo difficilissimo forse il più difficile”. Poi rivela: “Ero a terra fisicamente e mentalmente”.





Davide Donadei rompe il silenzio così: “Durante il programma ho iniziato a soffrire di acne, ho pensato potesse essere lo stress e le forte emozioni che mi bombardavano e invece no….”, racconta l’ex tronista di UeD: “È una malattia che colpisce soprattutto lo stato mentale. Non sottovalutate mai il problema”. (Davide Donadei e Chiara, coppia sparita dopo UeD).

Immediate le cure che permettessero a Davide Donadei di tornare a stare meglio. Le foto pubblicate su Instagram mostrano ai fan i segni sul viso di quel periodo: “Non ho mai avuto la forza di parlarne! E penso che sia lecito vedendo le foto precedenti. Devo ringraziare Chiaretta e tutta la mia famiglia che mi sono stati vicini. Mi vedevo un mostro. Ho fatto cicli di antibiotici durati mesi. Avevo perennemente la faccia gonfia e mi faceva male! La notte piangevo!”.

Ma per Davide Donadei è tornato il sereno: “Questa è la mia pelle oggi. Mi sento meglio e ho voglia di spaccare il mondo”, annuncia. La pelle oggi sta meglio e Davide ha trovato la forza di raccontare la sua storia.

“Perché non era in studio”. Guendalina Tavassi assente dall’Isola dei Famosi: il motivo