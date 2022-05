Perché Guendalina assente all’Isola dei Famosi. Nel corso della 19esima puntata del reality, quando Ilary Blasi ha chiesto a tutti i naufraghi se volessero o meno continuare la loro esperienza a fronte dell’allungamento del reality show di Canale 5 fino al 27 giugno.

Dopo l’addio di Alessandro Iannoni, anche quello dell’ex gieffina, che ha abbandonato il reality show condotto da Ilary Blasi per i figli. “Io ho deciso che lascio, torno a casa dai miei figli. Mi viene da piangere veramente, vi ringrazio per l’opportunità che mi avete dato, è un’esperienza che porterò per sempre nel cuore”. Tornata in Italia, Guendalina era assente all’Isola durante la diretta di venerdì 27 maggio.





Perché Guendalina assente Isola Famosi: l’ex naufraga non era in studio

Perché Guendalina assente all’Isola dei Famosi? La naufraga ha deciso di non proseguire la sua avventura in Honduras a causa di alcuni problemi di famiglia e per restare accanto ai figli Chloe e Salvatore, nati dal matrimonio con Umberto D’Aponte e la figlia Giada, che tra poco compirà diciotto anni: “Avrei proseguito ma purtroppo non posso lasciare i miei bambini in questo momento, mi ero data oggi come scadenza. Tra poco mia figlia compirà 18 anni e non posso mancare”, aveva detto.

Durante la puntata andata in onda venerdì 27 maggio, tutti hanno notato che Guendalina era assente all’Isola. Non solo lei, in studio mancavano anche gli altri tre concorrenti che hanno deciso di non proseguire l’avventura in Honduras e la scorsa settimana sono tornati in Italia. Stiamo parlando di Blind, Alessandro Iannnoni e Licia Nunez.

Perché Guendalina assente all’Isola dei Famosi? In tanti si sono posti la domanda e a quanto pare l’assenza in studio della Tavassi, ma anche di Blind, Alessandro Iannoni e Licia Nunez ha motivo ben preciso. In studio, infatti, vengono invitati solo i naufraghi eliminati e non quelli che decidono di abbandonare il reality per scelta.

“Cosa succede quando mangio”. Guendalina Tavassi dopo l’Isola: la reazione del suo corpo