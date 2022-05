Guendalina Tavassi malore dopo Isola. La naufraga ha abbandonato l’Isola dei Famosi dei Famosi nel corso della 19esima puntata, quando Ilary Blasi ha chiesto a tutti i naufraghi se volessero o meno continuare la loro esperienza a fronte dell’allungamento del reality show di Canale 5 fino al 27 giugno.

Dopo l'addio di Alessandro Iannoni, anche quello dell'ex gieffina, che ha abbandonato il reality show condotto da Ilary Blasi per i figli. "Io ho deciso che lascio, torno a casa dai miei figli. Mi viene da piangere veramente, vi ringrazio per l'opportunità che mi avete dato, è un'esperienza che porterò per sempre nel cuore".





“Oggi per me era la finale, ho delle cose urgenti di forza maggiore, devo tornare e risolvere. Ho anche il compleanno di Gaia per i suoi 18 anni, non posso mancare. Il mio cuore vorrebbe rimanere qui ma non posso, devo tornare dai miei figli che hanno bisogno di me. Per me è un traguardo essere arrivata fino a qui, ma purtroppo avevo solo questo tempo per restare qui. Se fosse stato per me sarei rimasta qui, davvero. Avrei proseguito ma purtroppo non posso lasciare i miei bambini in questo momento, mi ero data oggi come scadenza”, aveva concluso Guendalina Tavassi.

Tornata in Italia, Guendalina Tavassi è rientrata anche in possesso dei social e ha fatto una diretta per i suoi fan: “Buongiorno flowers! Quanto mi siete mancati, non ho più voce come al mio solito. Sono qua nella camera d’albergo, sto per partire sto per tornare, sono emozionatissima, non so neanche più come si usa questo telefono, ci sono filtri nuovi?”.

Tornata in Italia, l'ex naufraga ha spiegato ai fan di aver mangiato e vomitato e che ci vorranno un po' di giorni per riabituare lo stomaco al cibo: "Non vedo l'ora di riabbracciare i miei figli e di riabbracciare il mio cuore che mi manca da morire, di parlare con tutti voi. Calcolate che per me adesso il telefono è una cosa stranissima, lo ho ripreso e mi sembra che escano di fuori le cose, dovrò fare un corso. […] Per ora ho solo mangiato e vomitato però chissenefrega, mangiare è bellissimo, la vita è meravigliosa, il letto è fantastico pure se ce stanno gli animali, ma non fa niente".

