Guendalina Tavassi abbandona l’Isola dei Famosi. La decisione nel corso della 19esima puntata, quando Ilary Blasi ha chiesto a tutti i naufraghi se volessero o meno continuare la loro esperienza a fronte dell’allungamento del reality show di Canale 5 fino a giugno.

Dopo l’addio di Alessandro Iannoni, anche quello dell’ex gieffina: l’Isola dei Famosi perde dunque due grandi protagonisti per motivi diversi. Il figlio di Carmen Di Pietro deve tornare in Italia per via di alcuni esami all’università, Guendalina Tavassi abbandona invece per i figli.





Guendalina Tavassi abbandona l’Isola dei Famosi: il motivo

Chiamata da Ilary Blasi a spiegare le sue motivazioni, Guendalina Tavassi ha spiegato: “Io ho deciso che lascio, torno a casa dai miei figli. Mi viene da piangere veramente, vi ringrazio per l’opportunità che mi avete dato, è un’esperienza che porterò per sempre nel cuore. Oggi per me era la finale, ho delle cose urgenti di forza maggiore, devo tornare e risolvere. Ho anche il compleanno di Gaia per i suoi 18 anni, non posso mancare”.

E ancora, sempre Guendalina Tavassi sull’addio al reality: “Il mio cuore vorrebbe rimanere qui ma non posso, devo tornare dai miei figli che hanno bisogno di me. Per me è un traguardo essere arrivata fino a qui, ma purtroppo avevo solo questo tempo per restare qui. Se fosse stato per me sarei rimasta qui, davvero. Avrei proseguito ma purtroppo non posso lasciare i miei bambini in questo momento, mi ero data oggi come scadenza”.

“Ci sono cose di forze maggiori che mi impediscono di rimanere, altrimenti rimarrei qua”, ha concluso Guendalina Tavassi, che abbandona così l’Isola nonostante i tentativi di convincerla a cambiare idea. Anche papà Luciano, che ha provato a tranquillizzarla sui figli: “Sentimi bene che è importante. Qui non c’è nessun rischio di nulla, noi ci intendiamo bene, è tutto tranquillo. Non hai incombenze”. Nulla da fare.

