Puntata scoppiettante dell’Isola dei famosi: Blind, Licia e Guendalina abbandonano il gioco. Ma cosa è successo durante la 19esima puntata? Come si saprà oramai, il reality show è stato prolungato per ancora per un mese. La finalissima infatti è fissata per il 27 giugno 2022. È per questo cambio che tutti i naufraghi hanno potuto scegliere se restare o tornare a casa come da accordi pregressi. Naturalmente non tutti hanno accettato di restare, anzi (leggi qui la sfuriata di Ilary). La scelta naturalmente riguardava solo i veterani dell’Isola: gli ultimi arrivati già sapevano del prolungamento.

È per questo che Blind, Licia e Guendalina abbandonano il gioco. Nei primi istanti del programma Carmen Di Pietro ha dovuto scegliere in quale delle due fazioni stare. La donna ha optato per 4 veterani e due nuovi arrivati per la sua squadra: Nicolas, Roger, Edoardo, Alessandro, Marialaura e Gennaro. Nell’altro gruppo quindi c’erano Guendalina, Lory, Luca, Pamela, Marco e Estefania. C’è stato quindi il momento delle prime scelte: Nicolas, Lory e Carmen hanno scelto di proseguire, invece Alessandro Iannoni ha abbandonato.

Blind, Licia e Guendalina abbandonano: ecco cosa succede all'Isola dei Famosi

Poco dopo Gennaro si è reso protagonista di uno scontro con Carmen Di Pietro, che più volte lo ha mandato a quel paese. Riascoltando la clip i naufraghi stessi ridevano in Palapa, Gennaro ha definito la lite “inutile” e Vladimir ha dato un consiglio al concorrente: curare e migliorare il suo essere permaloso (leggi anche la lite tra Nicolasi ed Edoardo). Poco dopo verrà eliminato ma potrà proseguire il percorso su Playa Sgamadissima.

Grazie a Edoardo e Carmen tutto il gruppo ha vinto una torta al cioccolato, in occasione del compleanno della Di Pietro. Poi si è tornati sulla scelta: Estefania, Roger e Edoardo hanno accettato il prolungamento, Guendalina invece ha deciso di tornare in Italia. Il leader della puntata è Luca Daffrè e lo sarà anche nella prossima puntata.

Poi la padrona di casa ha parlato di Playa Sgamadissima. Qui anche Licia Nunez e Blind hanno abbandonato l’Isola dei Famosi. Licia per motivi di lavoro: “Ho preso altri impegni lavorativi che devo rispettare”. Per Blind: “Ho dei problemi personali molto importanti da risolvere, non posso prolungarmi più di questo”.

